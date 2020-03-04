Авріл Лавінь скасувала азійський тур через коронавірус

Відома канадська співачка Авріл Лавінь скасувала азійську частину свого світового туру через побоювання коронавірусу.

Про це виконавиця написала на своїй сторінці в Інстаграм.

“Із сумом повідомляю, що ми не маємо змоги виконати тур по азійських ринках через спалах коронавірусу. Моя група, команда та я особисто наполегливо працювали, аби провести тур по всьому світу й зараз почуваємося повністю розбитими”, - зазначила Лавінь.

Вона закликала усіх “піклуватися про себе й залишатися здоровими”. “Я думаю та молюся за вас, і ми сподіваємося оголосити про нові дати виступів незабаром”, - наголосила співачка.

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Скасовані були 12 виступів у Китаї, Японії, Філіппінах й Тайвані.

Як повідомлялося, станом на 4 березня у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужало вже 50 690 осіб.

Фото: StarPix / Kristina Bumphrey