Авріл Лавінь скасувала азійський тур через коронавірус

Авріл Лавінь скасувала азійський тур через коронавірус

Укрінформ
Відома канадська співачка Авріл Лавінь скасувала азійську частину свого світового туру через побоювання коронавірусу.

Про це виконавиця написала на своїй сторінці в Інстаграм.

“Із сумом повідомляю, що ми не маємо змоги виконати тур по азійських ринках через спалах коронавірусу. Моя група, команда та я особисто наполегливо працювали, аби провести тур по всьому світу й зараз почуваємося повністю розбитими”, - зазначила Лавінь.

Вона закликала усіх “піклуватися про себе й залишатися здоровими”. “Я думаю та молюся за вас, і ми сподіваємося оголосити про нові дати виступів незабаром”, - наголосила співачка.

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Скасовані були 12 виступів у Китаї, Японії, Філіппінах й Тайвані.

Як повідомлялося, станом на 4 березня у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужало вже 50 690 осіб.

Фото: StarPix / Kristina Bumphrey

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