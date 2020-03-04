“Молодість” започатковує міжвузівський кінофестиваль

Кінофестиваль “Молодість” вже цьогоріч хоче запустити окремий проєкт — міжвузівський фестиваль студентських фільмів.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМКФ.

“Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість” планує провести у жовтні цього року український національний міжвузівський кінофестиваль студентських короткометражних фільмів під робочою назвою “Скіфське оленя”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнили Укрінформу в пресслужбі “Молодості”, фестиваль запланований на 29 жовтня - 1 листопада 2020 року і відбудеться у київському Будинку кіно.

“У 1970 році “Молодість” була започаткована як огляд стрічок студентів університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого. 50 років потому “Молодість” продовжує опікуватись режисерами-початківцями та запроваджує єдиний в Україні професійний майданчик для демонстрації студентських кінокартин”, - зазначили в команді КМКФ.

49-ий Київський кінофестиваль "Молодість" відбудеться 30 травня - 7 червня 2020 року.