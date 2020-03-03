Лейпцизький книжковий ярмарок скасували через коронавірус

Один з найбільших у Німеччині книжкових ярмарків, Лейпцизький, скасовано через спалах коронавірусу.

Про це організатори повідомляють на сайті виставки.

"Місто Лейпциг та Лейпцизький книжковий ярмарок вирішили скасувати весняне шоу німецької книжкової індустрії, яке з 12 по 15 березня не відбудеться, як планувалося", - йдеться у повідомленні.

Організатори вирішили, що зважаючи на близько 2500 учасників та близько 280 тис. очікуваних відвідувачів, гарантувати безпеку з точки зору епідеміологічної ситуації вони не можуть.

"Наша мета - захистити населення Саксонії, максимально стримувати поширення вірусу та боротися з ним", - заявив прем'єр-міністр Саксонії Майкл Кречмер.

"Здоров'я наших громадян та міста - наш головний пріоритет", - підкреслив мер міста Лейпциг Буркхард Юнг.

"Безпека на першому місці", - погодився керуючий директор Лейпцизького виставкового комплексу Мартін Буль-Вагнер.

Олівер Зілль, директор Лейпцизького книжкового ярмарку, висловив глибокий жаль через те, що вперше за 70 років існування виставки її довелося скасувати.

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Раніше в Берліні було скасовано Міжнародну туристичну виставку, яка мала відбутися цього тижня.

У Саксонії зафіксовано перший випадок інфікування.

Станом на 3 березня в Німеччині підтверджено 188 випадків інфікування.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

Фото: Jens-Ulrich Koch