Лейпцизький книжковий ярмарок скасували через коронавірус
Про це організатори повідомляють на сайті виставки.
"Місто Лейпциг та Лейпцизький книжковий ярмарок вирішили скасувати весняне шоу німецької книжкової індустрії, яке з 12 по 15 березня не відбудеться, як планувалося", - йдеться у повідомленні.
Організатори вирішили, що зважаючи на близько 2500 учасників та близько 280 тис. очікуваних відвідувачів, гарантувати безпеку з точки зору епідеміологічної ситуації вони не можуть.
"Наша мета - захистити населення Саксонії, максимально стримувати поширення вірусу та боротися з ним", - заявив прем'єр-міністр Саксонії Майкл Кречмер.
"Здоров'я наших громадян та міста - наш головний пріоритет", - підкреслив мер міста Лейпциг Буркхард Юнг.
"Безпека на першому місці", - погодився керуючий директор Лейпцизького виставкового комплексу Мартін Буль-Вагнер.
Олівер Зілль, директор Лейпцизького книжкового ярмарку, висловив глибокий жаль через те, що вперше за 70 років існування виставки її довелося скасувати.
Раніше в Берліні було скасовано Міжнародну туристичну виставку, яка мала відбутися цього тижня.
У Саксонії зафіксовано перший випадок інфікування.
Станом на 3 березня в Німеччині підтверджено 188 випадків інфікування.
За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.
Фото: Jens-Ulrich Koch