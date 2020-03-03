Земля могла бути “водним світом” три мільярди років тому – вчені

Науковці знайшли докази того, що Земля була покрита глобальним океаном, який перетворив планету на “водний світ” більше 3 мільярдів років тому.

Про це повідомляє The Guardian.

“Характерні хімічні сліди були виявлені на древній частині океанічної кори, які вказують на те, що планета колись була позбавлена континентів, наймасивніших частин суші на Землі”, - йдеться у повідомленні.

Босвелл Вінг з Університету Колорадо в Боулдері і його колишній постдокторант Бенджамін Джонсон, який працює в Університеті штату Айова, запустили проєкт, щоб відкрити новий шлях у дебатах про те, як могла виглядати давня Земля.

“Земля у ранній період без континентів, що зароджуються, можливо нагадувала “водний світ”, що створювало значну перешкоду для появи та еволюції життя на Землі, яке у свою чергу не виключає можливого її існування в інших місцях”, - пишуть вчені у науковому журналі Nature Geoscience.

Саме дослідження проходило на геологічній місцевості під назвою Панорама, що розташовується на північному заході Австралії, де океанічна плита морського дна, якій налічується 3,2 мільярда років, була перевернутою назовні. Всередині цієї давньої кори містяться хімічні підказки про морську воду, яка в той час покривала Землю. Вчені були зосереджені на дослідженні різних видів кисню, які морська вода принесла у земну кору.

Якщо результати цього дослідження у майбутньому знайдуть підтвердження, то це допоможе дослідникам перевірити свої теорії щодо того, де і як на Землі з’явилися перші одноклітинні організми. Також це дасть змогу з’ясувати чи можуть існувати інші світи, придатні для життя.