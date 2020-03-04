4 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Лева; висіваємо овочі на розсаду, милуємося підсніжниками і хто стане щасливим.

Сьогодні святителя Льва, папи Римського. Він був 45 папою Римським, ще до остаточного розколу церков на Православ’я і Католицтво. У 440 році став першим єпископом Риму, прийнявши сан Великого понтифіка, який раніше належав виключно імператору. Був не тільки визначним релігійним діячем, але й політиком. Він двічі – в 452 та в 455 роках по суті рятував Рим від цілковитого розорення, вмовивши спочатку Аттілу – вождя гунів, а потім вандалів, утриматися від насилля. На Аттілу Лев І справив незабутнє враження й вождь гунів відійшов до Дунаю, але в 455 році повторити 100% вдалу дипломатичну місію не вдалося – варвари грабували Рим упродовж 14 днів, імператора вбили його ж таки охоронці, але єдине, чого все ж вдалося уникнути – різанини з боку диких переможців. І в цьому теж була заслуга папи Лева І. Саме папа Лев І, який жив за часів величезного притоку на Апеннінський півострів біженців з Північної Африки, дозволив їм селитися в Римі, але за умови відмови від власних релігійних, здебільшого язичницьких, вірувань. Він вів непримиренну боротьбу з різноманітними єресями, зокрема з маніхейством, ставши одним із головних захисників православ’я. До того ж, папа Лев І першим висунув ідею щодо верховенства римського єпископа над іншими християнськими патріархами. По собі залишив чималу епістолярну спадщину: майже 100 проповідей і 140 листів. Мощі святого папи Льва спочивають у Ватиканському соборі Рима. Він став першим папою, похованим у базиліці святого Петра у Ватикані. Його вшановують як католики, так і православні.

Примічали: якщо береза опушиться раніше від клена – літо буде сухе, а пізніше – дощове. Тільки-но з’явилися підсніжники – час висівати в хаті овочі та квіти на розсаду.

Іменинники сьогодні Архип, Федір, Максим, Євген, Макар.

10-11 місячні дні. Місяць від Близнюків перейде до Рака, а Меркурій, задкуючи, ненадовго повернеться у сектор Водолія. Тут він 10 березня зупиниться, повернеться, і направиться знову в знак Риб, куди увійде 16 березня. Тож із 5 по 16 березня, хоч і ненедовго, можемо розраховувати на гострий ясний розум. Розпливчатість і неясність трохи відступлять. Для інтелектуальної праці це вікно можливостей. З 4 по 7 березня тішитимуть добрі взаємини на роботі, що дасть змогу втілити певні професійні наміри та ідеї, а також мир і злагода в родині. Саме тепло родинного вогнища зробить декого по-справжньому щасливим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1987 році: -21, а найтеплішим у 1995 – +16,1.