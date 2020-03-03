Нічні поїздки на таксі у Мюнхені обійдуться жінкам дешевше, ніж чоловікам

У німецькому Мюнхені жінки можуть отримати від міської влади ваучери на поїздки в нічний час на таксі.

Як працює ця система пояснює міський портал Мюнхена.

«Ваучери на 5 євро на нічні таксі надаються з 1 березня. Жінки відтепер можуть отримати фінансову підтримку для оплати нічних поїздок на таксі в Мюнхені», - йдеться у повідомленні.

Отримати ваучер вартістю п'ять євро на поїздку можна в інформаційному бюро міської ради Мюнхена. Чинний він з 22:00 до 6:00 для жінок віком від 16 років. Скористатися знижкою можна лише у разі, якщо жінка повертається додому або в готель.

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«Жінки, які вночі повертаються додому наодинці, часто почуваються невпевнено, особливо коли надворі малолюдно», - пояснив міський голова Дітер Рейтер, котрий вручив перші ваучери.

Як наголошується, скористатися ними можуть не лише мешканки Мюнхена, а й гості столиці Баварії.