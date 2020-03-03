Нічні поїздки на таксі у Мюнхені обійдуться жінкам дешевше, ніж чоловікам
Як працює ця система пояснює міський портал Мюнхена.
«Ваучери на 5 євро на нічні таксі надаються з 1 березня. Жінки відтепер можуть отримати фінансову підтримку для оплати нічних поїздок на таксі в Мюнхені», - йдеться у повідомленні.
Отримати ваучер вартістю п'ять євро на поїздку можна в інформаційному бюро міської ради Мюнхена. Чинний він з 22:00 до 6:00 для жінок віком від 16 років. Скористатися знижкою можна лише у разі, якщо жінка повертається додому або в готель.
«Жінки, які вночі повертаються додому наодинці, часто почуваються невпевнено, особливо коли надворі малолюдно», - пояснив міський голова Дітер Рейтер, котрий вручив перші ваучери.
Як наголошується, скористатися ними можуть не лише мешканки Мюнхена, а й гості столиці Баварії.