Порцеляна і трейлер до “Мавки”: в Острозі відкрили виставку до 150-річчя Лесі Українки

На Рівненщині до 150-річчя народження Лесі Українки почали демонструвати трейлер мультфільму "Мавка".

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«В Острозі у Музеї книги та друкарства на виставці «Вона в віки майбутні йти повинна», присвяченій 150-річчю від дня народження Лесі Українки, можна послухати покладені на музику вірші поетеси, які виконує гурт «Бумбокc», та переглянути трейлер мультфільму «Мавка»», - йдеться у повідомленні.

В Острозі відкрили виставку до 150-річчя Лесі Українки/Фото: Рівненська ОДА

￼￼Зазначається, що виставка експонується у двох залах музею, зокрема, і на першому поверсі Луцької вежі, який торік реалізували у рамках конкурсу «Малі міста – великі враження», де цей проєкт став переможцем.

У музеї презентують прижиттєві та рідкісні видання творів Лесі Українки, колекції української порцеляни – «білого золота», поштівки початку ХХ століття, присвячені літераторці та її творчості з музейних та приватних збірок.

Окрасою виставки є роботи Софії Караффа-Корбут. Ілюстрації «Лісової пісні» передані світлими прозорими фарбами, символізують дві чисті закохані душі Лукаша і Мавки, об’єднані «в ясну, місячну весняну ніч». Темі згаданого твору Лесі Українки присвячена і проєкція трейлеру мультфільму «Мавка».

Більшість з експонатів порцеляни вперше виставлені на загальний огляд, окремі з них є рідкісними та викликають неабиякий ажіотаж та зацікавлення серед музейників, істориків та приватних колекціонерів.

Масштабна виставка порцеляни, присвячена постаті Лесі Українки, з подібного роду розмаїттям представлених фігур, востаннє проводилася в 1971 році. Виставковий проєкт робить особливий наголос на ілюструванні образу знаної поетеси в порцеляні. І подібне зроблено чи не вперше в незалежній Україні.

Цей проєкт – результат співпраці державних установ та приватних колекціонерів. Він об’єднав 5 музеїв з різних регіонів України – Музей книги і друкарства України у Києві, Літературно-меморіальний музей Лесі Українки у Колодяжному, Волинський краєзнавчий музей, Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в Новограді-Волинському.

У створенні виставки також брали участь Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара», Національний університет «Острозька академія», відомі в Україні дослідники історії порцеляни.

Фото: Рівненська ОДА