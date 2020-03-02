Романтична комедія “Однієї чарівної ночі” виходить у прокат

В український прокат 5 березня виходить французька романтична комедія “Однієї чарівної ночі” Крістофа Оноре.

Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

“Головна героїня фільму Марія – парижанка. Вона насолоджується свободою та чоловічою увагою попри те, що заміжня. Поки одного разу чоловік не викриває її численні зради. Після сварки Марія знімає номер у готелі навпроти своєї квартири, де спостерігає у вікно за чоловіком і згадує їхню історію кохання. У неї є лише одна чарівна ніч, щоб розібратися в собі і вирішити, що робити далі. Але непроханих порадників виявляється несподівано багато: чоловік, який помолодшав на 20 років, натовп колишніх коханців, родичі та навіть здоровий глузд в образі французького шансоньє”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, у ролі Марії муза Крістофа Оноре - К’яра Мастроянні, донька Марчелло Мастроянні та Катрін Деньов. Також у головних ролях зірки французького кіно Кароль Буке і Венсан Лакост. Роль чоловіка Марії у фільмі виконав колишній чоловік К’яри Мастроянні - співак і актор Бенжамен Біоле.

За словами режисера, під час написання сценарію “Однієї чарівної ночі” він надихався класичними фільмами про шлюб: “Я часто натикався на фільми Саші Гітрі, Інгмара Бергмана, Вуді Аллена. І кожен з них, сам того не знаючи, із почуттям братерства, яке відчував тільки я, дозволив мені вловити специфічний образ цього нового фільму”.

Стрічка також наповнена музикою, як і відомі французькі мюзикли Жака Демі. У саундтреці звучать Скарлатті і Баррі Манілоу, а також титульний хіт “Desormais” Шарля Азнавура.

Світова прем’єра комедії “Однієї чарівної ночі” відбулася в межах програми “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю, де К’яра Мастроянні була визнана найкращою акторкою секції. В Україні фільм вперше показали під час щорічного фестивалю “Вечори французького кіно”, що відбувся 22 - 29 січня цього року.