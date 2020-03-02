Визначилися фіналісти Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Відбувся фінальний етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який визначив фіналістів.

Про це повідомляє пресслужба Ліги українських меценатів на сторінці конкурсу у Facebook.

“Переможці та призери обласних етапів 29 лютого змагалися у фіналі цього масового мовного марафону. Тепер їхні роботи, зашифровані, перевірятиме авторитетне журі, очолюване директором Інституту української мови НАН України, доктором філології Павлом Гриценком. Воно й визначить імена всіх, хто 12 травня цього року підніметься на сцену Національного театру ім. Івана Франка для одержання нагород за знання державної мови”, - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, конкурс спрямований на піднесення соціального престижу державної мови в Українській державі. А оскільки українська влада “не надто послідовно опікується такими справами, тому національно свідома громадськість разом з відповідальними освітянами не полишають напризволяще цей проєкт”.

“І ось уже 20 років поспіль, не зважаючи на політичні тренди, конкурс відбувається не тільки в Україні, а й у світовій українській діаспорі. Він також покликаний для того, щоб сконсолідувати світове українство, котре може стати нашим потужним лобі”, - зазначають організатори.

Нагородження українців зарубіжжя відбудеться згодом. Дипломи конкурсантам вручатимуть представники українського дипломатичного корпусу під час урочистих подій.

Також зазначається, що Київ, який офіційно розпочинав у себе двадцятий мовний марафон, передаватиме його естафету котрійсь з областей 12 травня на церемонії офіційного закриття ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в театрі імені Івана Франка, що розпочнеться о 12:00.

Такий сценарій мовного турніру: щороку право офіційного його відкриття у себе одержує інша область, котра й подає сигнал для всієї України та діаспори 9 листопада – в День української писемності та мови.