Berlinale вітає молоді голоси з України – директор фестивалю

Берлінський міжнародний кінофестиваль вітає нові голоси та імена з України та розраховує, що вони будуть лунати в Берліні.

Про це в розмові з кореспондентом Укрінформу сказала виконавча директорка Berlinale Маріетта Ріссенбек.

«Думаю, було би чудово, якби Berlinale також відкрив хороших українських режисерів, вони не мають бути представлені лише в Каннах, вони мають бути й тут, в Берліні. Я дуже ціную різні голоси з України», - запевнила Ріссенбек.

З українським кінематографом вона раніше була знайома переважно через Сергія Лозницю, оскільки він був представлений у Каннах багато років і де вона з ним зустрічалася, коли працювали в німецькій кіноіндустрії. Отже українське кіно для нової директорки Berlinale – не terra incognita.

Ріссенбек відзначила європейську прем’єру документальної стрічки Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин».

«Це новий, молодий голос. Зазвичай, якщо ви знайшли молодий голос, ви його супроводжуєте, слідкуєте за ним. Думаю, що ми покажемо також наступні фільми цієї режисерки», - сказала Ріссенбек.

На світовій прем’єрі фільму Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва «Номери» виконавча директорка Berlinale побувала особисто.

«Коли ми організовували прем’єру, ми зробили дещо дуже особливе для фільму, тому що ми віримо в підтримку українських голосів у кіно, важливість незалежних голосів», - сказала Ріссенбек.

Усім українським режисерам вона порадила «сфокусуватися на тому, що вони дійсно хочуть сказати, та тому, що важливо для них; шукати сильні історії, знайти виразний голос, щоб розповісти ці історії; знайти шляхи, як представити їх глядачам, як достукатися до аудиторії». Для фільмів, нагадала Ріссенбек дуже важливо мати свою аудиторію, інакше вони просто не існують. На її переконання, найважливіше - подумати насамперед про те, що режисер хоче розповісти в своєму фільмі, уважно розвивати його та лише потім почати фінансувати його виробництво. Якщо все вдасться, українські фільми обов’язково будуть в програмах, у тому числі конкурсних одного з найбільших кінофестивалів Європи, переконана Ріссенбек.

Ювілейний 70-й Berlinale проходив з 20 лютого до 1 березня.