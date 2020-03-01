Епіфаній у Стамбулі привітав Вселенського Патріаріха з ювілеєм

Митрополит Київський Епіфаній надіслав привітання Вселенському Патріарху, яке було зачитане після святкової літургії в Стамбулі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Служіння предстоятеля церкви, першого серед нас Вселенського Патріарха, на перший погляд, наповнене шани, поваги та пошани, але тільки Богові та Вашій душі повною мірою відомо, яким насправді складним є це служіння, яким важким є хрест, покладений на Ваші плечі майже три тисячоліття тому. Особливо це добре видно зараз, коли за ваші мужні канонічні рішення щодо розв’язання довготривалої церковної проблеми в Україні, на вашу адресу спрямовуються неправдиві звинувачення", - вказано у привітанні.

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У своєму зверненні Епіфаній побажав від імені всього духівництва та вірян ПЦУ довгих років життя та служіння, примноження духовних та тілесних сил, молитовного заступництва попередників.

"Просимо Вашу Всесвятосте про молитву за Україну та за нашу помісну Українську православну церкву. Многії і благаї літа вам", - написав Епіфаній.

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Як відомо, у суботу в Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі відбулося богослужіння з нагоди ювілею Вселенського патріарха Варфоломія. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського з 80-річчям.