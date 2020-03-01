Доньку Стівена Спілберга заарештували за домашнє насильство

Мікаелла Спілберг арештована в суботу, 29 лютого, в американському місті Нешвілл в штаті Теннесі.

Прийомну доньку режисера Стівена Спілберга затримали за домашнє насильство, повідомляє Fox News.

23-річну дівчину затримали в суботу, 29 лютого, в місті Нешвілл в штаті Теннесі. Її 47-річний наречений Чак Панків підтвердив затримання. За його словами, інцидент був "непорозумінням", і ніхто при цьому не постраждав. Однак тепер дочці Спілберга доведеться провести в поліцейській ділянці 12 годин.

Нагадаємо: в останні роки дівчина страждала від анорексії, розладу особистості та лікувалася від алкоголізму, а нещодавно заявила, що почала працювати в порно-індустрії в жанрі соло.