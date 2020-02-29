Стало відомо, хто зіграє Кларису Старлінг у серіалі-сиквелі "Мовчання ягнят"

Телеканал CBS визначився з актрисою, яка зіграє агентку ФБР Кларису Старлінг у багатосерійному продовженні культового трилера "Мовчання ягнят".

Про це повідомляє oKino.ua.

Роль отримала австралійська актриса Ребека Брідс, відома за серіалами "Велика хвиля", "Чарівні обманщиці" та «Первородні».

Серіал отримав назву «Клариса». Його дія розгортається через кілька років після подій фільму «Мовчання ягнят».

Як уточнює Deadline, героїня знову стикнеться із серійними вбивцями та психопатами і паралельно намагатиметься розібратися з власною психологічною травмою, завданою в дитинстві.

Нагадаємо, в повнометражному трилері з Джоді Фостер та Ентоні Гопкінсом згадується ця травма. Вона пов'язана з перебуванням маленької Клариси на фермі свого дядька, який ночами забивав ягнят, і дівчинка чула їхні несамовиті крики.