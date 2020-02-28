У Мистецькому арсеналі стартував NEOсвітній фестиваль

У Мистецькому арсеналі в Києві стартував NEOсвітній фестиваль для дітей, участь в якому беруть музеї, бібліотеки та освітні проєкти, що побудовані за принципом "навчання через гру".

Про це йдеться у сюжеті Ukrinform.tv.

"Звідки з'явилася ідея? Власне кажучи, з природи Мистецького арсеналу. Мистецький арсенал – це культурна інституція, для котрої дуже багато важить освітній компонент. І, звичайно, однією з найбільш важливих наших аудиторій є діти. Причому, діти будь-якого віку - від маленьких до підлітків. І в цьому сенсі ми дуже схожі на інші музейні, культурні чи наукові інституції, котрі спрямовані на те, аби створювати можливості розвитку для дітей великою мірою", - розповіла генеральний директор Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

NEOсвітній фестиваль об'єднав близько пів сотні учасників з усіх куточків України. Серед них – музеї, бібліотеки та організації, що займаються популяризацією наук. Основна мета – зробити освіту для дітей більш цікавою та насиченою, перетворивши її на гру.

Юні відвідувачі мають змогу максимально реалізувати свій творчий потенціал – від малювання, каліграфії та історії – до анатомії, астрології та робототехніки.

Фестиваль порушує тему інклюзивності та різноманіття. Під час відкриття виступив київський театр "Паростки", в якому грають люди з особливими потребами.

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За словами генерального директора, ідея Мистецького арсеналу - фестивалем об'єднати зусилля для того, щоб зробити видимими освітні проєкти, освітню роботу різних інституцій, щоб вона була зрозумілою для тих відвідувачів, які можуть цим скористатися, щоб музеї та інші культурні інституції могли обмінюватися досвідом, чогось вчитися одне в одного і бути помітними.

Фестиваль триватиме до 1 березня.