“Богема”та "Ромео і Джульєтта": що покаже Нацопера у березні

Програма Національної опери України у березні включає прем’єру опери “Богема”, балети "Дон Кіхот" та "Ромео і Джульєтта".

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

Як зазначається, 4 та 27 березня відбудеться найяскравіша прем’єра цього театрального сезону - опера “Богема” Джакомо Пуччіні. Цю постановку здійснив італійський режисер Італо Нунціата. В образах героїв славетної опери 4 березня на сцену Нацопери вийдуть Дмитро Іванченко, Тетяна Ганіна, Ольга Фомічова, Петро Приймак, Олександр Бойко, Володимир Тишков, Андрій Маслаков, Олександр Мілєв. Не менш яскравим буде виконавський склад і 27 березня: Валентин Дитюк, Ксенія Бахрітдінова-Кравчук, Тамара Калінкіна, Ігор Євдокименко, Геннадій Ващенко, Сергій Ковнір, Богдан Тарас, Дмитро Агеєв.

10 березня у Нацопері покажуть балет “Лілея” Костянтина Данькевича за мотивами балади Тараса Шевченка, приурочений до Шевченківських днів. Лібрето Валерія Ковтуна за сценарним планом Всеволода Чаговця. Хореографія Валерія Ковтуна. Музична композиція Олексія Баклана за творами Данькевича.

На 13 березня програмою запланована опера “Дон Карлос” Джузеппе Верді. В межах проєкту “Українські оперні зірки у світі” до Києва завітають примадонна Національної опери Людмила Монастирська і один з кращих басів сучасності Євген Орлов, які виконають партії Єлизавети Валуа та короля Філіпа II. Головні партії виконають також провідні солісти Національної опери: Андрій Романенко - Дон Карлос, Олександр Мельничук - Родріго, маркіз ді Поза, Алла Позняк - в ролі принцеси Еболі, а прославлений метр Тарас Штонда виконає партію Великого інквізитора.

В опері “Євгеній Онєгін” Петра Чайковського, яку Нацопера покаже 15 березня, глядачі почують соліста Гамбурзької опери Олексія Пальчикова, що виконає партію Ленського. Головні партії виконуватимуть солісти театру Ігор Євдокименко, Тетяна Ганіна, Ірина Петрова, Сергій Магера.

На 24 березня запланований балет “Дон Кіхот” Людвіга Мінкуса з нагоди ювілею легендарних сестер Олени та Ганни Потапових, ім’ям яких назвали конкурс в Японії. В балеті “Дон Кіхот” танцюватимуть один за одним кілька складів виконавців. У в партії Кітрі на сцену вийдуть Катерина Кухар, Тетяна Льозова, Наталія Мацак, Юлія Москаленко, Ганна Муромцева, Аюмі Маєзава. У партії Базиля – Олександр Стоянов, Микита Сухоруков, Андрій Гавришків, Сергій Кривоконь, Олександр Скулкін, Ярослав Ткачук. Також глядачі побачать Олену Філіп’єву, Христину Шишпор, Станіслава Ольшанського.

В опері “Макбет” Джузеппе Верді за однойменною трагедією Шекспіра 29 березня партію Макбета, воєначальника армії короля Дункана, виконає запрошений у межах проєкту “Українські оперні зірки в світі” Віталій Білий. На сцену вийдуть також солісти Національної опери Вікторія Ченська, Сергій Магера, Сергій Пащук, Олександр Бойко, Дмитро Кузьмін.

В останній день березня Нацопера покаже балет “Ромео і Джульєтта” на музику Сергія Прокоф’єва, присвячений пам’яті хореографа Анатолія Шекери, який за цю виставу 1991 року був нагороджений Золотою медаллю ЮНЕСКО. Головні партії виконують солісти Національної опери Катерина Кухар та Олександр Стоянов.