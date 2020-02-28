Netflix випустив перший африканський серіал

На стрімінговому сервісі Netflix вийшов перший африканський серіал «Королева Соно».

Про це повідомляє ВВС.

«Вийшов перший африканський оригінальний серіал від Netflix «Королева Соно», - йдеться в повідомленні.

Головну роль в шестисерійному телевізійному трилері про шпигунку з Південної Африки грає актриса Перл Тусі.

Сценаристом і режисером серіалу є Кагізо Ледіга, видатний південноафриканський комік.

За сюжетом, головна героїня намагається поєднати професійне й особисте життя, що для шпигуна не так вже й легко, а також розкрити правду про смерть своєї матері, яка була героєм боротьби проти апартеїду у Південній Африці. Зокрема, в серіалі розкривається проблема корупції.