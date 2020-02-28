Netflix випустив перший африканський серіал

Netflix випустив перший африканський серіал

Трейлер
Укрінформ
На стрімінговому сервісі Netflix вийшов перший африканський серіал «Королева Соно».

Про це повідомляє ВВС.

«Вийшов перший африканський оригінальний серіал від Netflix «Королева Соно», - йдеться в повідомленні.

Головну роль в шестисерійному телевізійному трилері про шпигунку з Південної Африки грає актриса Перл Тусі.

Сценаристом і режисером серіалу є Кагізо Ледіга, видатний південноафриканський комік.

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За сюжетом, головна героїня намагається поєднати професійне й особисте життя, що для шпигуна не так вже й легко, а також розкрити правду про смерть своєї матері, яка була героєм боротьби проти апартеїду у Південній Африці. Зокрема, в серіалі розкривається проблема корупції.

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