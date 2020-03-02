2 березня: народний календар і астровісник

Нині Чистий понеділок; гриземо жилованики, п’ємо святу воду, уникаємо пустопорожніх балачок і дивимося під ноги.

Від сьогодні в християн східного обряду розпочинається Великий піст. Здавна перший тиждень посту, так само як і останній, вважався найсуворішим. На 40 днів стихали розваги, колективні забавки, музика, співи. Богомільні люди відвідували церкву, говіли й приймали причастя. Під час Великого посту існувало не тільки табу на певні страви, напої, розваги, але й на статеві стосунки. Заборонялося лихословити, пліткувати, сваритися. Чоловіки ховали люльку й тютюн, й принаймні перший та останній тиждень Великого посту на курили.

Перший понеділок седмиці Великого посту називався Жилавим, Збірним або Чистим. Напередодні господині ретельно вимивали посуд – миски, тарілки, ложки та горщики, «щоб не залишалося скоромини» і виставляли сушити їх на одвірках, миснику, печі; жодних страв не готували. В цей день, як казали селяни, - «посуд відпочиває», а звідси й назва Чистий понеділок. Єдиним виробом були спечені зранку жиляники (жилованики, жилавинки) – пісні коржики з житнього борошна, замішані на воді, з зібраного на Стрітення снігу. Цього дня варто було пити побільше святої води, щоб нечисті духи не причепилися. У перші дні посту переважно прали білизну, примазували хату “на піст”; проте в кінці тижня остерігалися щось робити, “бо в літі по жнивах нариватиме пальці”.

Про піст існувало чимало приказок і прислів’їв: “Піст — не міст, об’їхати можна”, “Прийшов Великий піст — тягни дзвони за хвіст”, “У Великий піст не ходи у гості”, “Прийшов Великий піст, всім прижав хвіст!”

Іменинники сьогодні Федір, Михайло, Павло, Анна.

8-9 місячні дні, Місяць у Близнюках. Символ дня – Фенікс. Час очищення, покаяння і трансформації. Варто обдумати своє життя, подивитися під ноги та побачити шляхи, якими ходимо. Можуть виникати досить несподівані ситуації, події розвиватимуться надзвичайно стрімко й неконтрольовано. За цих обставин варто поводитися так само, як і при падінні: максимально згрупуватися. А загалом, активний день. Нині добре постувати, а також із вдячністю згадати тих людей, котрі вам колись у чомусь допомагали. Сни здебільшого правдиві, можливо ви отримаєте натяк, підказку про те, заради чого прийшли в цей світ, якою має бути ваша місія.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: – -20,9, а найтеплішим у 1995 - +13,7.