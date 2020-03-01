1 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Прощена неділя; проганяємо Мару, прогнозуємо погоду на Великдень і спілкуємося з музами.

Перший день весни! У православних християн і греко-католиків останній день Масниці – Прощена неділя. Позаду залишився тиждень веселощів, попереду – 40-денний піст, чималий проміжок часу для очищення душі й тіла вірянина перед найважливішим християнським святом – Христовим Воскресінням. І першим кроком до такого серйозного випробування була Прощена неділя, під час якої християни просили одне в одного пробачення за навмисні, а часом і ненавмисні образи. За сьогоднішнім днем прогнозували погоду на Пасху. Вважалося: «Яка Сиропусна неділя, такий і Великдень».

Колись у сиву давнину, ще до прийняття християнства, цього дня (чи приблизно цього), на межі зими і весни згадували божество темних сил Мару (вона ж Морена, Моржана), яка символізувала ніч, смерть, усе темне й лихе. Мара — дочка грізного Чорнобога, завше сіє поміж людей заздрощі, брехні, чвари і хвороби. За легендою, Мара одвічно воює з Колядою, всіляко намагаючись перешкодити народженню нового Сонця, приходові весни й початку нового життя. Але як би не лютувала Мара, весна, рано чи пізно обов’язково настає. Слово “мара” в українській мові має величезну кількість похідних: привид, примара, марево, маренник (страховище), марник (біс), примарливий, марний, марикувати (нарікати, ремствувати), смерть, помирати. Важливим весняним обрядом було спалення солом’яного опудала Марени — обряд поховання смерті.

Іменинники сьогодні Павло, Данило, Макар.

7-8 місячні дні, Місяць у Тільці. У побутовому плані дуже позитивний і гарний день. Звісно, якщо у вас не накопичилось якихось проблем у романтичній чи особистій сферах. Але навіть якщо це й так, то намагайтеся залагодити все добротою і щедрістю. Попри “тільцеву лінь”, день видасться вельми діяльний і активний. Сьогодні добре вдасться відпочинок, особливо культурний: похід в театр, на концерт. Спілкування з музами, які опікуються високим мистецтвом, обіцяє бути плідним і яскравим. Однак пам’ятайте, що не варто надмірно витрачати гроші — невдовзі вони знадобляться для чогось більш важливого.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1985 році: –18,5, а найтеплішим у 1989 - +11,6.