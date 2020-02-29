29 лютого: народний календар і астровісник

Прощаємося з зимою, на кого подивиться Касьян і чи буде щасливим “зайвий” день календаря.

Хто забув – сьогодні останній — так, останній день зими! А ще — передостанній день Масниці, а також преподобного Касіяна, якого зазвичай називали Касяном. Цей святий, до речі один із провідних теоретиків чернечого життя, чомусь вважався в народі антиподом святого Миколая Угодника і його наділяли дуже строгою, а часом навіть і злою, немилосердною вдачею. На похмуру людину казали: “Чого Касяном дивишся?”. Існувала легенда, що що в Касяна дуже довга борода, брови і вії, за якими він не бачить божого світу протягом трьох років. На четвертий рік брови і вії підіймаються, і лихо тому, на кого Касян подивиться: людина може важко захворіти і вмерти, а худобу очікує падіж. Тут можна побачити прямий вплив язичництва, а в постаті святого досить чітко проглядає міфічний Вій. Також вважалося, що той, хто народився 29 лютого, буде мати нещасливу долю. “Касян оком глянув, не буде з цього рожденного добра”. Люди в цей день намагалися не вставати з ліжка до схід сонця і не виходити на вулицю, щоб “Касян не глянув своїм зором”, а також не працювати, щоб не розгнівати святого. Прикметно, що подібні звичаї були не тільки в українців, але й у всіх слов’янських народів. 28, 29 лютого, 1 березня вважалися “важкими”, несприятливими днями.

З іменинами в останній, додатковий день року вітайте Івана та Касьяна.

6-7 місячна доба. Місяць у Тільці. Високосний день. Початок другої фази, час змін. Попри те, що сьогоднішній день наче “зайвий”, в астрологічному плані він цілком гарний, емоційно стабільний і позитивний. Все, що ми захочемо зробити в цю суботу — ми доволі легко зробимо, втілимо заплановане. Головне, не думати лихе і не робити щось погане. Зауважте, що з 7 лютого по 8 березня треба більш уважно витрачати гроші, та й узагалі — бути уважним із фінансами. Тож шліфуйте себе, наче той рідкісний діамант і зовнішньо, і внутрішньо. Підвищуйте власну якість і вартість! Але до певної міри, бо заблищите так, що іншим очі сліпитимете. А снам варто довіряти, вони свідчитимуть про ваш духовний стан.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: –20,3, а найтеплішим у 1998 - +14,1. (перевірити!)