В Україні у березні планують висадити 10 мільйонів дерев

Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно з Державним агентством лісових ресурсів започатковують нову всеукраїнську акцію «Відновлюємо ліси разом».

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Зазначається, що у рамках акції відбудеться два безпрецедентних заходи. Зокрема, 21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев, а впродовж Тижневого марафону садіння лісу, 21-29 березня, в рамках акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев, заявили в міністерстві.

“Кожен охочий зможе безпосередньо в лісі, прослухавши короткий інструктаж від професійних лісівників, висадити одно-дворічні саджанці за допомогою спеціального обладнання”, - йдеться у повідомленні.

Міненерго запрошує громадян України, учнівську та студентську молодь, представників інститутів громадського суспільства, органів влади, засобів масової інформації, державних установ та організацій, бізнесових структур долучатися до акції «Відновлюємо ліси разом».

Підкреслюється, що метою акції, яка буде проведена одночасно у всіх областях України, є відновлення лісів, підвищення іміджу лісової галузі та професії лісівника, поінформованості суспільства щодо важливості та необхідності проведення лісогосподарських заходів, поширення знань про ліси та їх важливість для існування життя на планеті, поліпшення екологічної ситуації в країні, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи.

Як повідомлялося, Міжнародний день лісів 21 березня проголошено Генеральною асамблеєю ООН. У 2020 році Міжнародний день лісів відзначається під гаслом «Ліси та біорізноманіття. Надто цінно, щоб втратити».