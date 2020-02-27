Канада незабаром припинить надавати родині принца Гаррі охорону

Канада має намір протягом найближчих тижнів припинити надавати родині принца Гаррі державну охорону.

Про це CBC News повідомили у міністерстві громадської безпеки Канади.

“Відповідно до запиту Міської поліції Лондона (МПЛ), Королівська канадська кінна поліція надавала МПЛ допомогу з часу прибуття герцога й герцогині до Канади у жовтні 2019-го. Надання допомоги буде припинено протягом найближчих тижнів, відповідно до зміни статусу подружжя”, - заявили у міністерстві.

Принц Гаррі та Меган Маркл через свою приналежність до королівської родини вважаються “міжнародно захищеними особами”, що вимагає від Канади забезпечувати їх охорону власним коштом. Утім, після офіційної відмови від королівського статусу, що очікується 31 березня, вони втратять право на захист.

Нагадаємо: за інформацією британського таблоїда “Evening Standard”, Трюдо ще в січні неофіційно погодився покрити витрати на охорону подружжя коштом державного бюджету Канади. За приблизними підрахунками, ці витрати можуть сягнути 2 млн дол на рік. Сьогоднішня заява міністерства громадської безпеки Канади спростовує цю інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган минулого року оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 березня 2020 року й переїдуть до Канади.