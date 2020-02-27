У Лондоні оголосили номінантів Букерівської премії-2020

У Лондоні оголосили список 13 номінантів Букерівської премії 2020 року, яка присуджується в галузі літератури англійською мовою.

Про це повідомляється на сайті премії.

- Віллем Анкер (ПАР), “Червоний собака”, перекладач Майкл Гейнс.

- Шокуфех Азар (Іран), “Просвітництво сливного дерева”, перекладач невідомий.

- Габрієла Кабезон Камара (Аргентина), “Пригоди китайського заліза”, перекладачі Ілона Макінтаєр та Філона Макінтош.

- Джон Фоссе (Норвегія), “Інше ім'я: септологія І-ІІ”, перекладач Даміон Серлс.

- Ніно Гаратішвілі (Грузія), “Восьме життя”, перекладачі Шарлотт Коллінс та Рут Мартін.

- Мішель Уельбек (Франція), “Серотонін”, перекладач Шон Вайтсайд.

-Данієль Кельманн (Німеччина), “Тіль”, перекладач Росс Бенджамін.

- Фернанда Мелхор (Мексика), “Сезон ураганів”, перекладач Софі Х’югс.

- Йоко Огава (Японія), “Поліція пам'яті”, перекладач Стефен Снайдер.

- Еманнуель Пагано (Франція), “Обличчя кінцівки мого язика”, перекладачі Софі Люїс та Дженіфер Хіггінс.

- Саманта Швеблін (Аргентина), “Маленькі очі”, перекладач Меган МакДовелл.

- Маріке Люкас Рейневелд (Нідерланди), “Вечірній дискомфорт”, перекладач Мішель Хатчінсон.

- Енріке Віла-Матас (Іспанія), “Мак та його проблеми”, перекладачі Маргрет Джуль Коста та Софі Х’югс.

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Шортлист буде оголошений 2 квітня.

Щорічна Міжнародна Букерівська премія - престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською. Гроші діляться порівну між автором і перекладачем твору, щоб підкреслити важливість роботи перекладача.

Фото: thebookerprizes.com