У Лондоні оголосили номінантів Букерівської премії-2020
Про це повідомляється на сайті премії.
- Віллем Анкер (ПАР), “Червоний собака”, перекладач Майкл Гейнс.
- Шокуфех Азар (Іран), “Просвітництво сливного дерева”, перекладач невідомий.
- Габрієла Кабезон Камара (Аргентина), “Пригоди китайського заліза”, перекладачі Ілона Макінтаєр та Філона Макінтош.
- Джон Фоссе (Норвегія), “Інше ім'я: септологія І-ІІ”, перекладач Даміон Серлс.
- Ніно Гаратішвілі (Грузія), “Восьме життя”, перекладачі Шарлотт Коллінс та Рут Мартін.
- Мішель Уельбек (Франція), “Серотонін”, перекладач Шон Вайтсайд.
-Данієль Кельманн (Німеччина), “Тіль”, перекладач Росс Бенджамін.
- Фернанда Мелхор (Мексика), “Сезон ураганів”, перекладач Софі Х’югс.
- Йоко Огава (Японія), “Поліція пам'яті”, перекладач Стефен Снайдер.
- Еманнуель Пагано (Франція), “Обличчя кінцівки мого язика”, перекладачі Софі Люїс та Дженіфер Хіггінс.
- Саманта Швеблін (Аргентина), “Маленькі очі”, перекладач Меган МакДовелл.
- Маріке Люкас Рейневелд (Нідерланди), “Вечірній дискомфорт”, перекладач Мішель Хатчінсон.
- Енріке Віла-Матас (Іспанія), “Мак та його проблеми”, перекладачі Маргрет Джуль Коста та Софі Х’югс.
Шортлист буде оголошений 2 квітня.
Щорічна Міжнародна Букерівська премія - престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською. Гроші діляться порівну між автором і перекладачем твору, щоб підкреслити важливість роботи перекладача.
Фото: thebookerprizes.com