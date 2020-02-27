Apple “відбирає” iPhone у кіношних поганців — режисер “Ножі наголо”

Американський режисер фільмів «Ножі наголо» та «Петля часу» Раян Джонсон розповів, що компанія Apple не дозволяє негативним персонажам фільмів користувалися у кадрі їхньою продукцією.

Про це він розповів у відеоінтерв’ю Vanity Fair, пише The Verge.

«Apple ... вони дозволяють вам використовувати iPhone у фільмах, але, що дуже важливо, якщо ви колись дивилися детективний фільм - лиходії не повинні потрапляти в кадр з iPhone в руці», - сказав Джонсон.

Він пожартував, що розкриття даної інформації потенційно може зіпсувати майбутні детективні фільми, оскільки таким чином глядач може дізнатися, хто з персонажів антагоніст.

«Кожен кінематографіст, в якого у фільмі є злочинець, роль якого таємна, напевно бажає мені смерті прямо зараз», - з посмішкою зазначив він.

Як зазначає видання, вже давно ходили чутки про те, що Apple контролює відеоконтент, в якому з’являється її продукція. За інформацією MacRumors, у компанії вважають, що її продукція повинна використовуватися лише "в найкращому світлі або в контексті, що сприятливо відбивається на продуктах Apple і Apple Inc".