Apple “відбирає” iPhone у кіношних поганців — режисер “Ножі наголо”
Про це він розповів у відеоінтерв’ю Vanity Fair, пише The Verge.
«Apple ... вони дозволяють вам використовувати iPhone у фільмах, але, що дуже важливо, якщо ви колись дивилися детективний фільм - лиходії не повинні потрапляти в кадр з iPhone в руці», - сказав Джонсон.
Він пожартував, що розкриття даної інформації потенційно може зіпсувати майбутні детективні фільми, оскільки таким чином глядач може дізнатися, хто з персонажів антагоніст.
«Кожен кінематографіст, в якого у фільмі є злочинець, роль якого таємна, напевно бажає мені смерті прямо зараз», - з посмішкою зазначив він.
Як зазначає видання, вже давно ходили чутки про те, що Apple контролює відеоконтент, в якому з’являється її продукція. За інформацією MacRumors, у компанії вважають, що її продукція повинна використовуватися лише "в найкращому світлі або в контексті, що сприятливо відбивається на продуктах Apple і Apple Inc".