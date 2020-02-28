28 лютого: народний календар і астровісник

Нині Онисима-Зимобора і п’ятий день Масниці; у кого сьогодні не болітиме горло, та що робитиме Тілець із овнячою імпульсивністю.

Сьогодні Онисима-зимобора і п’ятий день Масниці. За твердженням багатьох фольклористів, віддавна в Україні в цей день зять мав почастувати тещу. Щоправда, якщо хлопець оженився в осінні м’ясниці, то годилося привести до себе жінчину матір на другий день Різдва — це за умови, що теща була чемною й шанованою. Коли ж вона була сварливою і непривітною, - третього дня. Натомість, якщо весілля справляли в різдвяні м’ясниці, то годилося запросити тещу на п’ятницю Масниці. Зять мусив гарно спорядити повоз і з чималими почестями посадити тещу в сани. Також запрошувалися й усі інші члени її родини. Процесія повагом їхала селом, але якщо молодий чоловік “мав зуба” на тещу, то вибирав ями та баюри й був зовсім не проти того, щоб сани перекинулися... За столом можна було й пожартувати. Інколи зять казав: “Пиймо, люди добрі, та по повній чарці, щоби у моєї тещі горло ніколи не пересихало та язик не болів!” - натякаючи на сварливість жінчиної матері. Прикметно, що за українськими звичаями, дружина переходила жити в дім чоловіка (або його батьків). Випадки, коли чоловік приходив жити в дім батьків дружини траплялися, але були радше винятками.

Церква ж нині згадує апостола від 70-ти Онисима. Цього дня зима з весною у битві не на життя, а на смерть сходяться, кому вперед іти, а кому назад повертатися. Тому наші пращури й називали його Онисимом Зимобором, а ще Вівчарником, вважаючи покровителем овець. Казали, що на Онисима Вівчарника остаточно «зима шутою стає». Якщо цього дня ще висіли бурульки, то й весна повинна була бути ранньою, але затяжною.

Іменинники сьогодні Онисим, Єфросинія.

5-6 місячні дні. Місяць у Тільці. О 9:31 Місяць перейде в знак Тільця. Здавалося б, від “овнячої” експресивності й знаку не повинно було б залишитися, але Місяць майже одразу потрапить під вплив Урану, який завжди підхльостує нервове збудження, тож сподіватись на низькі психо-емоційні ризики не доводиться. Але настрій повинен змінитися на більш позитивний. Попри п’ятницю підвищиться рівень конструктивної працездатності, тому в когось з’явиться бажання “гори звернути”. Більшість діятиме вельми ефективно, особливо в якості організатора і керівника. Надвечір напруга спаде, захочеться просто відпочити.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: –20,3, а найтеплішим у 1998 - +14,1.