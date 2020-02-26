Україна представила на Берлінале стенд із доповненою реальністю

Український стенд на Берлінському міжнародному фестивалі цьогоріч вразив відвідувачів креативністю.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла директор Асоціації кіноіндустрії України Іванна Хіцінська.

«Дуже було багато відвідувачів, дирекція кіноринку відзначила, що Україна креативно підходить до оформлення стенду», - зазначила директор Асоціації кіноіндустрії України.

Стенд розміром 30 кв.м (що втричі більше «стандартного») розбитий на 5 зон: WOW-контент (відображає CGI - Computer Generated Imagery), Postproduction, Unique (унікальний Україна представила на Берлінале стенд із доповненою реальністюконтент, з унікальними людьми), Edgy (контент на межі, який більше асоціюється з артхаусним кіно), Sweet (мелодрами, комедії тощо), Еpic (контент, який відображає епічне кіно). Окремо – промотування системи кеш-рібейтів.

Цього року в оформленні стенду використано технологію доповненої реальності: за допомогою спецдодатку відвідувачі можуть подивитися трейлери прямо зі стін. Також представлено фільми, які вже вироблені та ще у виробництві, є можливості для демонстрації трейлерів понад 200 фільмів.

У межах роботи Українського національного стенду відбулись зустрічі з більш ніж 70-ма потенційними міжнародними партнерами, серед яких Міжнародний кінофестиваль у Торонто, Європейська асоціація незалежних продюсерів (CEPI), Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Стенд окрім кінопрофесіоналів відвідали міністри культури низки країн.

Загалом, зазначила Хіцінська, Україна активно працює на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

«Делегація велика, понад 300 осіб, які представляють різні напрямки кінематографії, включно продюсерів, представників каскадерських агенцій, художників кіно, представників кастинг-агентств, фільм-комісій», - зазначила вона.

Зокрема, на полях фестивалю в межах European Film Market - EFM - відбулась перша українсько-канадська конференція з копродукції в кіно «Canada-Ukraine CoProduction Meetings». Канадським колегам було представлено 33 українські проєкти із копродукційним потенціалом.

Уперше від України в рамках European Film Market є український представник - Павло Макарченко, учасник програми European Shooting Stars.

На бізнес-ланч «Meet Ukrainian Producers» у рамках Co-Production Market, який третій рік поспіль організує Всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» спільно з Державним агентством України з питань кіно, завітали понад 250 продюсерів з різних куточків світу. До Co-Production Market приєдналися майже 30 українських продюсерів, що відкрило їм доступ до всіх індустріальних заходів кіноринку: навчальних семінарів, майстер-класів, круглих столів та багатосторонніх зустрічей задля пошуку партнерів зі спільного кіновиробництва тощо.

Відбулась презентація України в рамках Country Session на Co-Production market 70-го Берлінале для продюсерів, які зацікавлені в копродукції. Разом із Україною учасниками цього року стали Польща, Чилі, Колумбія, Ірландія, Італія та Тайвань. Україну представила голова Асоціації кіноіндустрії України Євгенія Яцута, яка розповіла про особливості надання держфінансування для спільних проєктів.

Окремо Україна представлена на Co-Production market новим фільмом Валентина Васяновича «Відблиск» (він потрапив у лист 36-кращих міжнародних проєктів).

Що стосується власне фільмів, то окрім стрічок, створених повністю за державний кошт (це документальний фільм режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна, наче апельсин» та «Номери» Олега Сенцова), Україна представлена як копродюсер ще в 3 фільмах і окремо - в канадському фільмі, де знімалися українські актори.