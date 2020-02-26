Депутат Сушко — про кіноринок: Кеш-рібейти в Україні мають працювати, як годинник

Українська влада, у тому числі й на парламентському рівні, робить дуже багато для вітчизняної кіноіндустрії та залучення до співпраці зарубіжних партнерів, зокрема, через фінансові механізми.

Про це сказав у розмові з власним кореспондентом Укрінформу у ФРН голова підкомітету кінематографії та реклами Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Павло Сушко, який узяв участь у роботі 70-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

«Ще ніколи український парламент не підтримував кіноіндустрію, як зараз. І наразі є дуже тісна команда: Офіс Президента, парламент, Держкіно, Міністерство», - наголосив депутат.

Серед таких кроків він назвав, зокрема, створення профільного підкомітету кінематографії та реклами, ухвалення закону про кінокомісії, набуття членства в Eurimages, запровадження найближчим часом системи кеш-рібейту (25+5) і міжурядову угоду з Канадою про аудіовізуальне співробітництво.

Кінокомісії, пояснив Сушко, є організаціями, які зустрічають знімальні групи та вирішують всі питання, пов’язані з їхньою роботою в українських регіонах. Адже якщо українські продюсери готові працювати «в ручному режимі», то іноземці цього робити не будуть.

Іноземних продюсерів в Україні чекають після того, як країна цього року стала 41-им членом Eurimages. Раніше європейським виробникам було не вигідно співпрацювати з нами, тепер це має змінитися, переконаний депутат.

На його думку, цьому має сприяти і запровадження цього року системи кеш-рібейтів, адже продюсери шукають економічну складову.

«Ми ухвалили 25 + 5 відсотків кеш-рібейту. Весь кіносвіт працює з кеш-рібейтами», - наголосив Сушко, поінформувавши, що цього року на це в Україні виділено 100 млн грн.

Як він пояснив, система працює так: якщо продюсери витратили, умовно, 1 млн доларів на продукт, в якому йдеться про Україну або є українська тематика, вони отримають назад 25%+ 5% від своїх затрат.

«Хтось скаже: отакої, 300 тисяч віддати! Так вони б не витратили 1 мільйон у нас, вони витратили б його в Грузії, в Литві - де завгодно. А це реклама країни, це робочі місця, це досвід кіновиробництва, це приводить до розвитку кіноіндустрії», - роз’яснив голова підкомітету.

Як приклад Сушко навів серіал «Чорнобиль», який міг би бути знятий в Україні, проте основну частину зйомок проводили в Литві через те, що там вигідніше, там працював кеш-рібейт і до того ж з іноземців не беруть ПДВ.

У Верховній Раді зараз зареєстрували законопроєкт про скасування ПДВ, зауважив депутат.

Він також наголосив на важливості ратифікації міжурядової угоди з Канадою, де сильно розвинута кіноіндустрія, про аудіовізуальне співробітництво. Сушко впевнений, що це «відразу широко відкриває двері», адже канадці зможуть вступати з нами в копродукцію та працювати за іншою системою.

Водночас, за словами депутата, одна річ викликає занепокоєння у європейських продюсерів - це бюрократизм в отриманні грошей.

«Якщо хтось із продюсерів зараз стикнеться з тим, що він не отримає кеш-рібейт, угрузне в паперах, він розповість іншим - і до нас знову ніхто не поїде. Тому що в усьому світі це працює як годинник. Отже, перед тим як запустити першого європейського продюсера, ми маємо чітко відрегулювати механізм», - переконаний парламентарій.

Він наголосив, що Україна вже на порозі великого шляху. «Вже багато зроблено, про Україну вже говорять. У нас на стенді на Berlinale написано: UkraineWOW. І європейці на зустрічах кажуть: Ukraine – WOW; тільки й чути: Україна, Україна, Україна. Але ще багато чого треба зробити», - підсумував Сушко.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні” щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні”.