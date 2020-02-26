Фронтмен гурту

Фронтмен гурту "Бумбокс" став послом Чілдрен Кінофесту

Укрінформ
Фронтмена гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка обрано Почесним послом VІI Чілдрен Кінофесту.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

«Почесним послом VІI Чілдрен Кінофесту став музикант, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк», - йдеться у повідомленні.

Музикант зізнався у своїй любові до кіно і мультиків, книжок, що й зробило його "тим, хто я є".

"Саме тому я маю за честь підтримати цю чудову ініціативу! Не зупиняйтесь ніколи: «маленькі ми» чекають на це чудо, і відчайдушно хочуть натхнення, сміху, сліз і просто кольорового щастя під назвою – кіно», – прокоментував свою участь у фестивалі Хливнюк.

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Щороку фестиваль підтримує Посол, який популяризує ідеї якісного сімейного дозвілля і культурного розвитку дітей та підлітків в Україні. Послами фестивалю у різні роки були співаки Фагот, Джамала, Дмитро Шуров, актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, письменниця Катерина Бабкіна та правозахисниця і письменниця Лариса Денисенко.

VІІ Чілдрен Кінофест пройде в Україні з 29 травня по 7 червня 2020 року, та охопить понад 20 міст.

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