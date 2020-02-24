У Женеві відкрилася виставка українського фотографа Андрія Кравченка

Виставка Lacrimosa українського фотографа Андрія Кравченка відкрилася у Женеві, в галереї ArTypique Galerie.

Експозицію складають мистецькі роботи київського фоторепортера останніх років, повідомляє ARMIYA.UA.

«У Lacrimosa Андрій Кравченко зосереджується на своїх враженнях від життя, тоді як його журналістська фотографія фокусується на фактах. Ця виставка демонструє парадигму, абсолютно протилежну його роботі фотожурналіста», - зазначила директор галереї Сандрін Берйоне.

За її словами, Кравченко працює на перехресті свідомості і вражень автора та глядача. Надаючи перевагу фотографії, де емоції важливіші за зміст, автор почувається дуже близьким до імпресіоністів, зауважила галеристка.

Це перша закордонна персональна виставка художньої фотографії відомого українського фоторепортера. Вона продовжує цикл виставок Андрія Кравченка, які останніми роками пройшли в Україні, Ватикані, Німеччині.

Крім того, у різний час окремі його роботи експонувалися у Франції, Швейцарії, Росії, Польщі, Італії, Іспанії, Балтійських країнах, США, Канаді, ОАЕ, Японії, Сингапурі, Австралії.

Фото: armiya.com.ua