ПЦУ дала поради українцям на Масницю: як провести тиждень

Сирний (масляний) тиждень не час для якихось особливих гулянь та веселощів, а це час для примирення з ближніми, прощення і покаяння.

Про це Православна церква України написала в Facebook.

"Розпочався сирний (масляний) тиждень, останній підготовчий до Великого посту. Йому передувала Неділя про Страшний суд, яку ще називають м’ясопусною і в яку востаннє можна було їсти м’ясо. І тепер, починаючи з понеділка, впродовж усього тижня, за церковним Уставом, можна вживати молочну їжу, яйця й рибу. Завершується сирний тиждень 1 березня Прощеною неділею, коли кожен християнин повинен попросити пробачення за всі свідомі й несвідомі образи, щоб увійти у дні Великого посту, перебуваючи з усіма в мирі", - написали в ПЦУ.

Наголошується, що сирний тиждень не є часом для особливих гулянь та веселощів, а це час для примирення з ближніми, прощення і покаяння. І він якнайкраще підходить для доброго спілкування з близькими, рідними, друзями.

У ПЦУ зазначили, що масляний тиждень є також ще однією нагодою згадати про те, що навколо є багато нужденних, самотніх, бідних, яким потрібна наша допомога, увага і турбота.

"Тому, готуючи традиційні страви (вареники, млинці, пироги), не забудьте пригостити й інших. А разом з гостинцем – поділіться з ними і душевним теплом!" - радять у церкві.

Також зазначається, що в цей тиждень не звершується обряд вінчання, у середу й п’ятницю не проходить Божественна літургія. Починаючи з середи, служби відправляються подібно до великопостових. Наприкінці вечірні у середу вперше виголошується одна з головних великопісних покаянних молитов – преподобного Єфрема Сиріна з поклонами. У суботу перед Прощеною неділею церква згадує пам’ять усіх преподобних отців, що в подвигу просяяли – котрі від найдавніших часів праведно провели своє життя.

"Таким чином Церква зміцнює нас на духовні подвиги прикладом святих подвижників", - додали в ПЦУ.

Сьогодні розпочинається Масниця, або Сиропусний тиждень – останній тиждень перед Великим постом.