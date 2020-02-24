Померла найстаріша в Україні собака Нора — таксі було майже 20 років

Не стало такси Нори з Києва, яка офіційно визнана найстаршою собакою в Україні.

Про це в соцмережі Facebook повідомила представник Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

"Національний Реєстр Рекордів з превеликим смутком повідомляє про те, що сьогодні, 24 лютого, о 7 годині ранку перестало битися маленьке сердечко знаменитої на всю країну такси Нори з Києва, яка офіційно визнана найстаршою собакою в Україні. Нора прожила 19 років 8 місяців і 18 днів. Ми всі дуже переживали за Нору, періодично контактували з її хазяйкою, цікавилися, як собачка себе почуває, і вважали кожен прожитий нею день досягненням...", - йдеться в повідомленні.

Вєтрова підкреслила, що таке тривале життя собаки - це гідний приклад любові і турботи людини. Тому це досягнення також і її хазяйки - Інни Здесенко.