25 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Міжнародний день млинця; як козаки колись вареником божились, сподіваємося на урожай зернових і відкриваємо купальний сезон.

Сьогодні в багатьох країнах світу, особливо в США і Великобританії, відзначають... Міжнародний день млинця. Просто чудово, що цьогоріч він збігається з нашою Масницею чи Колодієм. День млинця зазвичай припадає на Жирний (Скоромний) вівторок, який, у свою чергу, передує Попільній середі — початку Великого посту в християн західного обряду. Тож святкуймо свою Масницю і доєднуємося до католиків — з’їсти сьогодні зайвий млинець не буде гріхом. Втім, млинці млинцями, але й не варто забувати про свої рідні вареники! Саме про них, рідненьких, а зовсім не про “бліни”, складено в українців чимало приказок, приповідок і прислів’їв, навіть давня вишукана козацька божня є: “Пори мою душу вареником!” А ось не менш колоритні приповідки: “Аби рот не гуляв, ...так вареником заткнути”, “Вареники доведуть, що и хліба не дадуть”, “Були на масниці вареники, та в піст на вербу повтікали”, “Сметаною вареників не спортиш”, “Рятуй мене хоч вареником!”, а це вже ціла ламентація: “Ви же вареники, ви же великомученики: ви же у великих вокропах кипіли, ви же велику муку терпіли!.. а як ми вас побідем, то всіх поідем”, “Вареники побіденики! Сиром боки позапахувани, маслом очі позаливани, - вареники побіденики”.

Цього дня християни згадують преподобну Марію, яка називалася Марином, а також її батька Євгенія. З цього дня упродовж 3 днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових.

Іменинники сьогодні Марія, Євген, Антоній.

3 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Рибах, а символ дня – Леопард. Пречудовий день! День енергетичної активності, фізичної та духовної моці, екстриму. Гарний час для занять бойовими мистецтвами, фізичних навантажень, очищення астрального тіла. Замість того, щоб когось насварити або на когось розгніватись, сходіть до спортзалу, одягніть боксерські рукавички та добряче відлупцюйте грушу. Не забувайте про різноманітні водні процедури — Рибам це до вподоби. І головне: як кажуть зорі, нині час божественної любові, тобто, коли любов земна зливається з небесною. Тож неодмінно відчуйте її!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1917 році: – 20,7 а найтеплішим у 1990 — +15,5.