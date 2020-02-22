Стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2020

В Україні сьогодні розпочався фінал національного відбору представника нашої держави на Євробачення-2020.

Трансляцію проводить Суспільне мовлення.

Фінал нацвідбору на Євробачення-2020 / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

У фіналі вийдуть на сцену шестеро учасників нацвідбору - по три переможці з першого і другого півфіналів. Вони виступлять у такому порядку: 1) Krutь із піснею “99”, 2) Jerry Heil із піснею Vegan, 3) Gо-A з піснею “Соловей”, 4) David Axelrod із піснею Horizon, 5) Khayat із піснею Callforlove і 6) Tvorchi з піснею Bonfire.

Ці колективи та виконавці були відібрані під час двох півфіналів, які відбулися 8 і 15 лютого.

Цьогоріч пісенний конкурс "Євробачення" проходити у Роттердамі, Нідерланди. Півфінали конкурсу відбудуться 12 та 14 травня, фінал — 16 травня.

Представник України виступатиме в першому півфіналі Євробачення 12 травня.