24 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні початок Масниці; обираємо між варениками і млинцями та чи скоро таємне стане явним.

Сьогодні розпочинається Масниця, або Сиропусний тиждень – останній тиждень перед Великим постом. Назва «Масниця» пов’язана з тим, що в тиждень перед Великим постом з раціону харчування виключалися м’ясні продукти, натомість молочні – молоко, масло, сметану, а також і яйця, ще можна було вживати. Відомо, що Масницю святкували в Україні ще в дохристиянські часи, й вона була присвячена шануванню Сонця. З запровадженням християнства всі язичницькі звичаї поступово викорінювалися, однак традиція святкувати Масницю залишилася. Цей останній перед Великим постом тиждень мав кілька назв – Масляна, Сиропусний тиждень, Пущення, Загальниця, Ніжкові заговини, Колодій тощо. Основною обрядовою стравою Пущення в українців були вареники з сиром, які вживалися з маслом чи сметаною. Виготовляли також гречані млинці, заправлені смальцем. Загалом Масниця вважалася жіночим святом, хоч участь у ньому могли брати й чоловіки. У цей час широко практикувалися й погостини. Жінки, зібравшись у гурти, відзначали у понеділок «початок Масної».

Також цього дня християни згадували священномученика Власія, єпископа Севастійського. Подейкували, що Влас у цей день пильно наглядає за всіма тваринами, особливо ж, за худобою. З Уласом пов’язували й закінчення зими. «Пролив Улас олії на дороги – пора зимі вбирати ноги», «Прийшов Улас – з печі злазь». Підмічайте: якщо цього дня відлига, то морозів більше не буде.

Іменинники сьогодні Влас, Всеволод, Дмитро.

1-2 місячні дні. Місяць продовжує перебувати в Рибах. Меркурій упевнено рухається до точки свого нижнього поєднання з Сонцем (стане точним 26 лютого). Це означатиме, що починається новий етап нашої взаємодії зі світом і проявлення в ньому наших потенціалів. Але благі наміри потребуватимуть активних дій — багато кому доведеться вибудовувати нові взаємини, шукати ключики-підходи до нових людей і нових обставин. Певні очікування виявляться невиправдано завищеними. Можлива небезпека марної активності на тлі втрати смислів, дезорієнтація і плутанина. Перевіряйте документи, інформацію і тих, хто набивається в друзі. Незабаром внутрішнє почне проявлятися у зовнішнє, таємне — ставатиме явним.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1932 році: -20,3, а найтеплішим у 1990 – +15,8.