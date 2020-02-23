23 лютого: народний календар і астровісник

Чи заохає зима на Прохора, про чарівну ковбасу яка літає, і яким буде новий місяць у Рибах.

До початку Великого посту, надважливого в духовному вимірі періоду для кожного християнина, залишається рівно тиждень. Сьогоднішня неділя називається м’ясопусною – цього дня віряни востаннє перед постом їли м’ясо, сало, ковбаси. “Що, якби ковбасі крила!.. луччоі птиці не було!” - це така давня козацька примовка. З іншого ж боку, як казав один батюшка, “гріхів ковбасами не заїси...” Інша назва цієї неділі – офіційна, церковна — не така вже грайлива й весела — неділя про Страшний Суд. За християнським віровченням всі вірні колись піддадуться суду — єдиному Господньому, який є ні чим іншим, як судом Любові. І саме цей закон Любові судитиме кожного з нас.

Також цього дня християни вшановують пам’ять праведної Галини, преподобного Прохора і священномученика Харлампія. Святого Прохора називали Весновієм і Зимоохом. Селяни казали: «На Прохора лютий бушує, але все одно – весну чує». За народними прикметами, якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на Мокія Мокрого (24 травня), а це означає, що все літо буде «мокрим». «Прохір – на тепло повернув». «До Прохора стара охала: «Ой, студено!», прийшов Прохір та Влас: «Невже скоро весна у нас?» У слов’ян святий Харлампій був покровителем худоби і хвороб, зокрема чуми.

Іменинники сьогодні Прохір, Ганна, Галина, Валентина.

29, 30, 1 місячні дні. Місяць о 17:33 за київським часом оновиться в Рибах. Космічна енергетика вкрай нестійка й мінлива, але позитивна. Космос підтримуватиме в нас діяльну продуктивну енергію, пов’язану зі станом нашого достатку. Потрібно орієнтуватися передовсім на те, що підвищує нашу впевненість у собі. Під час нового місяця завжди бажано формулювати подумки те, що хотілося б реалізувати і втілити в найближчі тижні. Вже з понеділка починайте крок за кроком просуватися до мети.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1945 році: -21,7 а найтеплішим у 1998 – +11,2.