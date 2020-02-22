22 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Вселенська батьківська субота; що обіцяла темна ніч на Никифора і дмухаймо на холодну воду.

Сьогодні Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота. Церква цього дня згадує всіх спочилих православних християн в надії воскресіння й життя вічного. Традиція поминання спочилих родичів була встановлена ще на початку першого тисячоліття. Загалом існує декілька поминальних субот, але лише дві з них – Вселенські: сьогоднішня (перед м’ясопусною неділею), та перед святом Трійці. Християнин має піти до церкви на літургію, занести панахиду за спочилих пращурів, а також добре за них помолитися, адже ніщо так не допомагає душам відійшовшим у інший світ, аніж щедра милостиня та щира молитва. До того ж, християнство – учення не лише про індивідуальне спасіння – ми маємо «любити одне одного». На Вселенській батьківській суботі ми згадуємо тих, кого вже немає поряд з нами фізично. Ми поминаємо їх, бо любимо, а вони тривають, продовжують жити в нашій любові. Молячись за них, ми зустрічаємося з ними у Христі, а в Нього немає ані живих, ані мертвих, бо Він – Сам – вічне Життя.

Церква цього дня вшановує преподобних Никифора і Панкратія Печерського, що в Дальніх печерах. «Не всякий Панкратій на хліб багатий», - казали колись у давнину селяни. Зима хоч і добігала кінця, але попереду чекали ще декілька сутужних місяців, коли було і холодно, і що головне – голодно, адже минулорічні запаси хліба танули на очах, треба було економити. А ще примічали: «На Никифора темна ніч – зима швидко втече».

Іменинники сьогодні Тихон, Геннадій, Никифір.

Добігає кінця місячний цикл, сьогодні 29 місячний день, завтра місяць оновиться в Рибах. Деякі наші справи теж добігають кінця й втрачають актуальність. Ми маємо це помітити, не пропустити й грамотно завершити подібні процеси. Не залишайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Корисними й вельми продуктивними стануть зустрічі з цікавими людьми і яскраві враження. Обережність і обачність не будуть зайвими і надмірними за будь-яких обставин. Дмухайте на холодну воду, не затримуйтесь на перехрестях і не довіряйте незнайомцям. Ретельно перевіряйте всю інформацію і не починайте жодних нових справ. Категорично забороняється займатися будь-якими тонкими практиками.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -25; найтеплішим у 1990 – +12,7.