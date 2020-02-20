Лана Дель Рей скасувала європейське турне через втрату голосу
Укрінформ
Американська співачка Лана Дель Рей скасувала свої концерти у Великій Британії та у Європі через втрату голосу.
Про це повідомляє Mirror.
“Лана Дель Рей повністю скасувала своє британське і європейське турне”, - йдеться у повідомленні.
За словами самої співачки, через хворобу вона втратила голос.
Лана Дель Рей також додала, що нині повинна відпочити впродовж наступних чотирьох тижнів.
Зазначається, що європейське турне американської 34-річної співачки повинне було стартувати 21 лютого в Амстердамі.
Фото: Kevin Kane / Getty Images