Лана Дель Рей скасувала європейське турне через втрату голосу

Американська співачка Лана Дель Рей скасувала свої концерти у Великій Британії та у Європі через втрату голосу.

Про це повідомляє Mirror. “Лана Дель Рей повністю скасувала своє британське і європейське турне”, - йдеться у повідомленні. За словами самої співачки, через хворобу вона втратила голос. Лана Дель Рей також додала, що нині повинна відпочити впродовж наступних чотирьох тижнів. Читайте також: Джастін Бібер повідомив, що має хворобу Лайма Зазначається, що європейське турне американської 34-річної співачки повинне було стартувати 21 лютого в Амстердамі. Фото: Kevin Kane / Getty Images