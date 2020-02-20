Лана Дель Рей скасувала європейське турне через втрату голосу

Лана Дель Рей скасувала європейське турне через втрату голосу

Укрінформ
Американська співачка Лана Дель Рей скасувала свої концерти у Великій Британії та у Європі через втрату голосу.

Про це повідомляє Mirror.

“Лана Дель Рей повністю скасувала своє британське і європейське турне”, - йдеться у повідомленні.

За словами самої співачки, через хворобу вона втратила голос.

Лана Дель Рей також додала, що нині повинна відпочити впродовж наступних чотирьох тижнів.

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Зазначається, що європейське турне американської 34-річної співачки повинне було стартувати 21 лютого в Амстердамі.

Фото: Kevin Kane / Getty Images

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