21 лютого: народний календар і астровісник

Яким буде Захар, а яким — березень, що вже варто діставати з комори і до чого нині треба ставитися з розумінням.

Якось старець Тавріон Батозький, до речі, майже наш із вами сучасник (26 років провів у сталінських таборах, відійшов до Бога у 1978 році), проходячи в церкві повз одну одержиму пані, почув, як біс грубим голосом промовив йому: “Ну й нудно тут у тебе — все одне й те саме: “Господи помилуй, Господи помилуй!” А в мене весь час щось нове й нове: то хтось повісився, то когось убили, там пожежа, там війна...” Так і в нас з вами: світ живе й живиться новими подіями, а церковний календар рухається по колу. Християни цього дня згадують пророка Захарію. Він належить до числа 12-ти малих пророків. Народився майбутній святий під час вавилонського полону, але пережив його. З дитячого віку був покликаний до пророчого служіння. Саме в книзі пророка Захарії, а це приблизно 520 рік до н.е., розповідаються зворушливі подробиці майбутнього пришестя Месії. Своїм прізвиськом «Серповидець» пророк завдячує тому, що в одному зі своїх видінь бачив сувій із написаним на ньому пророцтвом, який летів по небу, згорнутий на кшталт серпа.

Селяни присвячували цей день одному з надзвичайно важливих знарядь праці – серпу. Серпами жали жито і пшеницю, тому Захарію молилися про щедрий урожай. Діставали серпи з комор, оглядали їх, точили, кропили свяченою водою й примовляли: «Не тоді серпа точити, як на жнива йти», «не наточиш до пуття серпа, не вжнеш і снопа…» Вважали, що чим холодніший буде цей день, то теплішим буде березень.

Іменинники сьогодні Захар, Федір, Сава.

28 місячний день, Місяць у Водолії. Попри те, що ось-ось буде місяць молодик, енергетика дня світла і чиста. В жодному разі не можна порушувати її своїми грубими необачними діями. Сни можуть бути віщими, нести якісь важливі смисли. Утримайтеся від будь-яких, навіть і найменших енергетичних витрат. Можлива плутанина: перенесення зустрічей, відмова від обіцянок, запізнення тощо. Поставтеся до цього з розумінням. Енергетичний центр дня — очі. Контролюйте тиск, уникайте протягів і утримайтеся від вживання м’яса. Камінь дня — небесно-блакитний аквамарин. Невпевненим у собі людям він додає впевненості та сміливості. З 19 по 27 лютого триватимуть “чарівні дні”. Знову можете загадувати бажання. Але тільки одне й обережно — може справдитись.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -22,1, а найтеплішим у 2014 - +10,4.