20 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Парфенія; що таке страшна кутя і зимові діди та чи варто нині укладати серйозні угоди.

Церква сьогодні згадує преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського і преподобного Луку. Парфеній жив за правління імператора Костянтина Великого (306-337). Він був простим рибалкою і з того жив. Щедро роздавав милостиню, славився гостинністю. Єпископ Мелітополя Філіт висвятив його у священики, хоча Парфеній і не прагнув священства. І тут почалися дива: то він зцілив від раку важко хвору жінку, то вставив вибите бугаєм око селянинові, то прокляв скаженого собаку і той одразу ж упав мертвим. Бачачи явні ознаки Божої благодаті, Парфенія висвятили в єпископи Лампсака, яке на ту пору перебувало під цілковитим впливом ідолопоклонців. На цій посаді святий Парфеній здійснив чимало див: зціляв хворих, виганяв бісів. Найбільш цікавим було зцілення одного єпископа. Господь відкрив святому, що справжньою причиною хвороби того була зажерливість. «Вставай, брате, - промовив він до єпископа, - не фізична хвороба – душевна гризе тебе. Роздай усі накопичені тобою статки бідним і тоді одужаєш». Хворий попросив зробити це за нього самому Порфирію, але той зауважив, що чиї руки брали, ті мають і роздавати.

На Парфенія не одружувалися і не влаштовували будь-яких розваг. Колись у давнину цього дня поминали померлих родичів. Обряд поклоніння пращурам називався “зимовими дідами”. Крім зимових, були ще “весняні діди”, що припадали на другий тиждень після Великодня, “літні” - у п’ятницю на останньому тижні перед Зеленими святами та “осінні” — в останні п’ятницю та суботу перед Пилипівкою. Для небіжчиків готували обрядову страву й залишали на ніч. Зазвичай це було коливо, яке називали “четвертою страшною кутею”.

Іменинники сьогодні Парфеній і Лука.

27 місячний день. За два дні зустрічатимемо молодик у Рибах. Що стосується цього тижня, то він досить цікавий — майже щодня планети змінюють у космосі своє положення. Через це для будь-чого серйозного — угод, контрактів, шлюбу, нової дружби існує чимало ризиків і загроз, адже все пливе, постійно змінюється, так само, як і обставини. У декого прокинеться й триватиме до кінця лютого ненаситна жага до розкошів, розваг, марнотратства. Контролюйте власні забаганки. День варто провести діяльно, в гарному темпі і ритмі. Будьте втіленням ввічливості та ґречності. Добре вчиняти справи благодійності, виявляти милосердя, дякувати Богові та близькому оточенню.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році: -25; найтеплішим у 1925 – +9,2.