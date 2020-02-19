Підбили підсумки проєкту “28. Музика гідності”

Ініційованого Укрінформом та "Gorn Group".

Отже, художник Ігор Редкін намалював портрети відомих українських музикантів: Тараса Петриненка, Олега Скрипки, Святослава Вакарчука, Руслани, Джамали, "Оnuka", "ДахаБраха" та інших. Портрети продали на аукціоні, на виручені кошти придбали скрипки «Stradivarius" від чеського виробника "Strunal Schonbach", і на прес-конференції вручили скрипки юним талантам із Київської музичної школи імені Лисенка.

Як на мене, ця історія має два цікавих виміри. Перший – це історія про самоорганізацію, про об`єднання заради справи. Є конкретна проблема – нестача класних інструментів для дітей у музичних школах. З’являються журналісти, художники, зірки шоу-бізнесу. Немає значення громадянство, форма власності чи мистецькі вподобання тих, хто об`єднує зусилля. Кожен дає щось своє. Укрінформ - приміщення, художник - свій талант, зірки - своє обличчя, яке вже цікаве людям, вони вже заслужили свою славу. Таким чином з`являється синергія, і з нею – результат, історія успіху, яких нам так не вистачає.

А ще це історія про кругообіг талантів в природі. Таланти ж бо підсилюють, запалюють один одного, дають той імпульс, від якого іскрить та резонує інший талант. Спочатку це один талановитий журналіст Олександр Рудяченко, у якого є ідея допомогти обдарованим дітям. До ідеї приєднується талановитий художник Ігор Редкін, який малює талановитих «зірок». Портрети купують люди, які мали талант заробити гроші. Зрештою ми передаємо інструмент обдарованим дітям, і колись, коли вони гратимуть на сцені знаменитого концертного залу, вони згадають, з чого все почалося…

Ми ж тепер, коли скрипки вручено, переведемо подих. А потім - продовжимо. Ідей безліч. Таланти є. Це був лише початок…

Олександр Харченко, Fb