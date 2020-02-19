Підбили підсумки проєкту “28. Музика гідності”

Підбили підсумки проєкту “28. Музика гідності”

Олександр Харченко Олександр Харченко
Укрінформ
Ініційованого Укрінформом та "Gorn Group".

Отже, художник Ігор Редкін намалював портрети відомих українських музикантів: Тараса Петриненка, Олега Скрипки, Святослава Вакарчука, Руслани, Джамали, "Оnuka", "ДахаБраха" та інших. Портрети продали на аукціоні, на виручені кошти придбали скрипки «Stradivarius" від чеського виробника "Strunal Schonbach", і на прес-конференції вручили скрипки юним талантам із Київської музичної школи імені Лисенка.

Як на мене, ця історія має два цікавих виміри. Перший – це історія про самоорганізацію, про об`єднання заради справи. Є конкретна проблема – нестача класних інструментів для дітей у музичних школах. З’являються журналісти, художники, зірки шоу-бізнесу. Немає значення громадянство, форма власності чи мистецькі вподобання тих, хто об`єднує зусилля. Кожен дає щось своє. Укрінформ - приміщення, художник - свій талант, зірки - своє обличчя, яке вже цікаве людям, вони вже заслужили свою славу. Таким чином з`являється синергія, і з нею – результат, історія успіху, яких нам так не вистачає. 

А ще це історія про кругообіг талантів в природі. Таланти ж бо підсилюють, запалюють один одного, дають той імпульс, від якого іскрить та резонує інший талант. Спочатку це один талановитий журналіст Олександр Рудяченко, у якого є ідея допомогти обдарованим дітям. До ідеї приєднується талановитий художник Ігор Редкін, який малює талановитих «зірок». Портрети купують люди, які мали талант заробити гроші. Зрештою ми передаємо інструмент обдарованим дітям, і колись, коли вони гратимуть на сцені знаменитого концертного залу, вони згадають, з чого все почалося… 

Ми ж тепер, коли скрипки вручено, переведемо подих. А потім - продовжимо. Ідей безліч. Таланти є. Це був лише початок…

Олександр Харченко, Fb

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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