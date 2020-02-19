Посада обіймача тварин з'явилася у харківському притулку

Посаду обіймача тварин, яку вперше ввели у КП "Центр поводження з тваринами" в Харкові, зайняла 19-річна волонтерка Єкатерина Голіцина, обовʼязки якої — вигулювати, пестити та розважати собак і котів.

Про це повідомляє Суспільне.

"Торік Єкатерина закінчила дворічну Школу волонтерів при "Центрі поводження з тваринами". Останні пів року приходила сюди 5 разів на тиждень. Тепер їй запропонували першу у притулку офіційну посаду "обіймача тварин", - йдеться у повідомленні.

За словами дівчини, вона працює тричі на тиждень по 8 годин.

"Заробітна плата - 4 тисячі гривень. Оплачують працю, яку ти й так робиш. Трохи додалося обов'язків, тобто вже не вийде не приїхати у робочий день", - додала вона.

Як каже кінолог притулку Петро Полященко, у середньому два місяці йде на те, щоб собака звик до людини.

"Логіка така: спочатку кінолог працює з собакою, далі до нього підключається обіймач цих собак та котів. І завдяки цьому ми можемо у посиленому режимі навчити котиків та собак довіряти людям", - наголосив він.

У притулку комунального підприємства живе майже 150 собак та 80 котів. За пів року забрали близько 15 собак, за якими доглядала Єкатерина.

Фото: Суспільне