До узбережжя Ірландії прибився величезний "корабель-привид"
Величезне судно, яке викинуло на каміння, помітили жителі рибальського села Баллікоттон, повідомляє ВВС Україна.
Ймовірно, покинутий суховантаж понад рік дрейфував в Атлантичному океані, почавши свій шлях з Бермудських островів у 2018 році.
Очільник представництва Королівського національного суспільства порятунку на воді (RNLI) в Баллікоттоні зізнався місцевим ЗМІ, що ніколи не бачив нічого подібного.
Фотографії та відеозаписи судна опублікувала у своїх соціальних мережах Служба берегової охорони Ірландії.
Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020
Це судно встигло змінити чимало назв і власників. Відомо, що його побудували в 1976 році, до недавнього часу суховантаж ходив під прапором Танзанії.
У вересні 2018 року судно здійснювало рейс з Греції на острів Гаїті. Посеред Атлантики на "Альті" раптово відключилася електрика, судно 20 днів дрейфувало за 2100 км на південний схід від Бермудських островів.
Коли в екіпажу закінчилися запаси провізії, на допомогу прийшла Берегова охорона США, яка доставила морякам їжу на гелікоптерах, однак після появи новин про наближення урагану влада ухвалила рішення евакуювати десятьох членів екіпажу і доправили їх на Пуерто-Ріко.
Пошкоджене судно без екіпажу залишили на поталу стихії.
У вересні 2019 року цей суховантаж помітив патрульний корабель британського Королівського військово-морського флоту "Протектор".
Фото: IRISH COAST GUARD/PA