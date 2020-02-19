До узбережжя Ірландії прибився величезний

До узбережжя Ірландії прибився величезний "корабель-привид"

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Укрінформ
"Суховантаж-привид" "Альта" прибився до берегів графства Корк на півдні Ірландії внаслідок потужного шторму "Денніс". 

Величезне судно, яке викинуло на каміння, помітили жителі рибальського села Баллікоттон, повідомляє ВВС Україна.

Ймовірно, покинутий суховантаж понад рік дрейфував в Атлантичному океані, почавши свій шлях з Бермудських островів у 2018 році.

Очільник представництва Королівського національного суспільства порятунку на воді (RNLI) в Баллікоттоні зізнався місцевим ЗМІ, що ніколи не бачив нічого подібного.

Фотографії та відеозаписи судна опублікувала у своїх соціальних мережах Служба берегової охорони Ірландії.

Це судно встигло змінити чимало назв і власників. Відомо, що його побудували в 1976 році, до недавнього часу суховантаж ходив під прапором Танзанії.

У вересні 2018 року судно здійснювало рейс з Греції на острів Гаїті. Посеред Атлантики на "Альті" раптово відключилася електрика, судно 20 днів дрейфувало за 2100 км на південний схід від Бермудських островів.

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Коли в екіпажу закінчилися запаси провізії, на допомогу прийшла Берегова охорона США, яка доставила морякам їжу на гелікоптерах, однак після появи новин про наближення урагану влада ухвалила рішення евакуювати десятьох членів екіпажу і доправили їх на Пуерто-Ріко.

Пошкоджене судно без екіпажу залишили на поталу стихії.

У вересні 2019 року цей суховантаж помітив патрульний корабель британського Королівського військово-морського флоту "Протектор".

Фото: IRISH COAST GUARD/PA

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