Альпіністи встановили український прапор на найвищій вершині в Андах

Мешканці Дніпропетровщини, серед яких легендарний альпініст Дмитро Семеренко, підкорили найвищу вершину Анд і встановили там Державний прапор України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

"Дмитро Семеренко першим серед дніпровських альпіністів підкорив найвищу вершину світу – Еверест. За це він був нагороджений спеціальною відзнакою Дніпропетровської обласної Ради. Як "тім-лідер" на чолі групи з 6 осіб зійшов на Аконкагуа попри нещодавно перенесену операцію. Тож завдяки мужності альпіністів Державний прапор України та "Команди Дніпра" розгорнули над Аконкагуа", - повідомили у пресслужбі.

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Висота вершини становить 6960,8 м. Вона є найвищою в Аргентині та Південній Америці. Неофіційна назва «Колос Америки», також вона входить до списку «Семи вершин», розташованих на усіх континентах планети.

У базовому таборі дніпрянин зустрівся з найвідомішим альпіністом сьогодення Нірмалом Пурджа (Німс), який демонструє всьому світові надзвичайні людські здібності. В минулому році він за 6 місяців підкорив усі 14 світових «восьмитисячників».

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Тепер Семеренко планує влітку в одній команді з легендарним Німсом підкорити другу за висотою вершину світу – К2 (Чогорі, 8611 м). Технічно вона є однією із найскладніших для сходження вершин та однією із найнебезпечніших.

Фото: Дмитро Семеренко