Небіж британської королеви розлучається після 26 років шлюбу

Небіж королеви Єлизавети II граф Сноудон (Девід Армстронг-Джонс) та його дружина графиня Сноудон вирішили розлучитися за взаємною згодою після понад чверті століття спільного життя.

Про це повідомляє BBC.

"Небіж королеви граф Сноудон та його дружина графиня Сноудон погодилися розлучитися полюбовно", - повідомив особистий речник подружньої пари.

Девід Армстронг-Джонс, який носить титул графа Сноудона, є сином покійної принцеси Маргарет та фотографа Ентоні Армстронга-Джонса.

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Девід Армстронг-Джонс - 21-й у черзі на британський престол - у 1985 році заснував власну компанію, що виготовляла меблі під своїм професійним псевдо Девід Лінлі.

Подружня пара прожила у шлюбі 26 років, має двох дітей - Віконт Лінлі Чарльз Армстронг-Джонс та Маргарита Армстронг-Джонс.

Новина про розлучення подружжя Сноудон з'явилась менше ніж через тиждень після того, як онук королеви Пітер Філіпс та його дружина також заявили, що вони вирішили розлучитися.

Фото: GETTY IMAGES