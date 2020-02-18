Небіж британської королеви розлучається після 26 років шлюбу
Про це повідомляє BBC.
"Небіж королеви граф Сноудон та його дружина графиня Сноудон погодилися розлучитися полюбовно", - повідомив особистий речник подружньої пари.
Девід Армстронг-Джонс, який носить титул графа Сноудона, є сином покійної принцеси Маргарет та фотографа Ентоні Армстронга-Джонса.
Девід Армстронг-Джонс - 21-й у черзі на британський престол - у 1985 році заснував власну компанію, що виготовляла меблі під своїм професійним псевдо Девід Лінлі.
Подружня пара прожила у шлюбі 26 років, має двох дітей - Віконт Лінлі Чарльз Армстронг-Джонс та Маргарита Армстронг-Джонс.
Новина про розлучення подружжя Сноудон з'явилась менше ніж через тиждень після того, як онук королеви Пітер Філіпс та його дружина також заявили, що вони вирішили розлучитися.
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