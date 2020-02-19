19 лютого: народний календар і астровісник

Нині Вукола; кого обкурювати чебрецем, чи швидко згасне ранкова зірниця і до чого готує нас Сонце в Рибах.

Сьогодні святого Вукола – одного з перших учнів Іоанна Богослова, а ще – Варсонофія Великого та Іоанна Пророка. Варсонофій був видатним подвижником, ченцем. Народився він у Єгипті, був дуже освіченою людиною, знав декілька мов. П’ятдесят років провів в усамітненні в пустелі. Збереглися духовні настанови Варсонофія Великого, а також його листування з Іоанном Пророком, записані авою Дорофеєм. Широко вживаною в православній церкві є молитва Варсонофія Великого про прощення забутих гріхів. Вукол був першим єпископом Смірнської церкви в Малій Азії.

В народі цей день називали Вуколою Телятником, бо в цей період розпочиналося активне отелення корів і на світ з’являлися телятка. Тож опікувалися наші пращури коровами: давали їм смачну коров’ячу їжу, обкурювали хліви духм’яним чебрецем, аби ніяка нечисть, особливо ж якась місцева пронозлива завидюща нишпорка відьма, не проникала до годувальниці. Примічали погоду: якщо ранкова зірниця швидко гасла – на мороз.

Іменинники сьогодні Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа.

Прецікавий день! Місяць у Козерозі, Сонце — в Рибах! У Рибах вже знаходяться Нептун і Меркурій. Що це означає? А те, що нині, під впливом Сонця, теми, які стосуються потоків інформації, ділових, політичних угод опиняються під своєрідним яскравим прожектором, пильною увагою громадськості. У повідомленнях можливі сенсаційні теми, качки і смажені факти. В побуті ці тенденції проявляться в тому, що побільшає пліток, фантазій і брехні. Люди, в котрих превалює фантазійне мислення, спіймають свою хвилю. Варто також пам’ятати, що ретроградний Меркурій у Рибах традиційно вважається дуже несприятливим періодом для укладання важливих контрактів. Існує висока вірогідність того, що одна зі сторін буде чимось незадоволена і невдовзі відмовиться від домовленостей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -27,4 а найтеплішим у 1995 - +10,1.