У Каталонії масово гинуть шпаки

У Каталонії масово гинуть шпаки

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Укрінформ
У Каталонії поліція розслідує обставини масової загибелі шпаків. Сотні пташиних тушок знайшли на автомобільному шосе між містами Таррагона та Салоу.

Про це повідомляє The Local.

"Поліція Каталонії розслідує появу кількох сотень загиблих шпаків на автотрасі на північному сході Іспанії", - йдеться у повідомленні.

У неділю ввечері птахів виявили мертвими на трасі С-31b між Таррагоною та Салоу. Повідомлення про масову загибель птахів надійшло до каталонської поліції, яка розпочала розслідування інциденту. Тіла мертвих птахів надіслали до лабораторії для вивчення причини масової загибелі.

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Місцеві екологи вважають, що загибель могла бути викликана токсинами у повітрі, оскільки неподалік розташовані кілька великих нафтохімічних заводів. Екологи також додали, що місцеві мешканці поскаржилися їм на "сильні запахи" у повітрі.

Фото: GEPEC-EdC@gepecedc

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