У Каталонії масово гинуть шпаки

У Каталонії поліція розслідує обставини масової загибелі шпаків. Сотні пташиних тушок знайшли на автомобільному шосе між містами Таррагона та Салоу.

Про це повідомляє The Local.

"Поліція Каталонії розслідує появу кількох сотень загиблих шпаків на автотрасі на північному сході Іспанії", - йдеться у повідомленні.

📌Esto está pasando cerca de la petroquímica de Tarragona,donde hace poco hubo una explosión.Decenas de aves muertas en la carretera...



Llamádme malpensada...pero muy normal no lo veo pic.twitter.com/ezaowurUqM — Viqui🎗 (@viquirepublica) February 17, 2020

У неділю ввечері птахів виявили мертвими на трасі С-31b між Таррагоною та Салоу. Повідомлення про масову загибель птахів надійшло до каталонської поліції, яка розпочала розслідування інциденту. Тіла мертвих птахів надіслали до лабораторії для вивчення причини масової загибелі.

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Місцеві екологи вважають, що загибель могла бути викликана токсинами у повітрі, оскільки неподалік розташовані кілька великих нафтохімічних заводів. Екологи також додали, що місцеві мешканці поскаржилися їм на "сильні запахи" у повітрі.

Фото: GEPEC-EdC@gepecedc