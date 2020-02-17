Maruv повернули частину викрадених з авто речей
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні, 17 лютого, слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз", - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадали, що 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив скло в авто та викрав речі співачки.
Згодом столичні правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього більшу частину викрадених речей. Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження.
Як повідомляв Укрінформ, 11 січня в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького з автомобіля співачки Maruv (Анни Корсун) вкрали сумку, в якій були гроші, документи та подарунки близьким.