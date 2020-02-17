Maruv повернули частину викрадених з авто речей

Столичні поліцейські повернули співачці частину речей, які невідомий викрав із її автомобіля 11 лютого.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, 17 лютого, слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького невідомий розбив скло в авто та викрав речі співачки.

Згодом столичні правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили в нього більшу частину викрадених речей. Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження.

Слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 січня в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького з автомобіля співачки Maruv (Анни Корсун) вкрали сумку, в якій були гроші, документи та подарунки близьким.