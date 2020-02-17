Колишня дівчина принца Гаррі наклала на себе руки

Відома британська телеведуча Керолайн Флек, яка у 2009 році зустрічалася з принцом Гаррі, закінчила життя самогубством.

Про це пише JetSetter.ua.

Про те, що відома британська телеведуча Керолайн Флек наклала на себе руки, стало відомо цими вихідними. Новину підтвердили родичі жінки. Однією з причин цього жахливого вчинку були її кар’єрні проблеми (її звільнили з каналу ITV) та негаразди в особистому житті. Коханий телеведучої, тенісист Льюїс Бертон, наприкінці минулого року звинуватив Керолайн в побитті. Згодом він зняв усі звинувачення, але справу не закрили: перше слухання мало відбутися 4 березня.

Декілька днів тому Керолайн розмістила на особистій сторінці в Instagram фотоколаж зі своїм собакою і супроводила його серцем. Це був останній пост зірки в мережі.

Серед відомих ексбойфрендів Керолайн був співак Гаррі Стайлз, а також принц Гаррі, з яким дівчина зустрічалася у 2009 році. Вона коротко розповіла про свій роман із членом британської королівської родини в книзі Storm in a C Cup у 2015-му. «Щойно наша історія набула розголосу, все скінчилося». Ймовірно, що кінець стосункам поклала особисто королева Єлизавета II. Також відомо, що першу спробу самогубства Керолайн вчинила ще на початку грудня.