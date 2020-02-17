Колишня дівчина принца Гаррі наклала на себе руки
Про це пише JetSetter.ua.
Про те, що відома британська телеведуча Керолайн Флек наклала на себе руки, стало відомо цими вихідними. Новину підтвердили родичі жінки. Однією з причин цього жахливого вчинку були її кар’єрні проблеми (її звільнили з каналу ITV) та негаразди в особистому житті. Коханий телеведучої, тенісист Льюїс Бертон, наприкінці минулого року звинуватив Керолайн в побитті. Згодом він зняв усі звинувачення, але справу не закрили: перше слухання мало відбутися 4 березня.
Декілька днів тому Керолайн розмістила на особистій сторінці в Instagram фотоколаж зі своїм собакою і супроводила його серцем. Це був останній пост зірки в мережі.
Серед відомих ексбойфрендів Керолайн був співак Гаррі Стайлз, а також принц Гаррі, з яким дівчина зустрічалася у 2009 році. Вона коротко розповіла про свій роман із членом британської королівської родини в книзі Storm in a C Cup у 2015-му. «Щойно наша історія набула розголосу, все скінчилося». Ймовірно, що кінець стосункам поклала особисто королева Єлизавета II. Також відомо, що першу спробу самогубства Керолайн вчинила ще на початку грудня.