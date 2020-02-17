Завершили зйомки короткометражної соціальної драми “Бульмастиф”

Компанія "Фемілі продакшн студіо" представила Державному агентству України з питань кіно завершену виробництвом короткометражну стрічку Анастасії Буковської "Бульмастиф".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Кінопроєкт соціальної драми «Бульмастиф» став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну підтримку розміром 1 млн 473 тис. 400 грн. (50% загальної вартості виробництва фільму)", - йдеться у повідомленні.

Короткометражний фільм «Бульмастиф» розповідає історію ветерана АТО, який прагне віднайти себе в мирному житті. Випадкова зустріч із собакою бійцівської породи змінює його і повертає втрачені на війні почуття.

Зазначається, що фільм є дебютною стрічкою режисерки Анастасії Буковської, автор сценарію картини – Євген Матвієнко, продюсери – Данило Каптюх, Микита Буковський, Анастасія Буковська.

Головні ролі у стрічці виконали актори Євген Ламах, Ніна Антонова та Олексій Горбунов.

Реліз фільму в Україні планується після фестивальної історії стрічки.