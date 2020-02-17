Завершили зйомки короткометражної соціальної драми “Бульмастиф”
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
"Кінопроєкт соціальної драми «Бульмастиф» став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну підтримку розміром 1 млн 473 тис. 400 грн. (50% загальної вартості виробництва фільму)", - йдеться у повідомленні.
Короткометражний фільм «Бульмастиф» розповідає історію ветерана АТО, який прагне віднайти себе в мирному житті. Випадкова зустріч із собакою бійцівської породи змінює його і повертає втрачені на війні почуття.
Зазначається, що фільм є дебютною стрічкою режисерки Анастасії Буковської, автор сценарію картини – Євген Матвієнко, продюсери – Данило Каптюх, Микита Буковський, Анастасія Буковська.
Головні ролі у стрічці виконали актори Євген Ламах, Ніна Антонова та Олексій Горбунов.
Реліз фільму в Україні планується після фестивальної історії стрічки.