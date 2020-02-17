17 лютого: народний календар і астровісник

Чиїм сватом був Микола Студит; де знайти іній для бульби і гречки та які послання чекати від Гермеса.

Сьогодні Миколи сповідника, ігумена Студійського, або просто Миколи Студита. Жив він у 9 столітті. За часів візантійського імператора Лева Вірменина, котрий розпочав нову хвилю гонінь на християн, зазнав переслідувань. Його неодноразово арештовували, піддавали тортурам, кидали за грати, але попри все, він знову і знову проповідував учення Христа. За своє високо подвижницьке життя Микола Студит, так само як і Феодор Студит, одержав дар зцілень, які продовжувалися навіть і після його смерті. На Миколу Студита було ще зазвичай холодно й морозно, тому його й називали «Студитом». А ще Миколу Студита називали вовчим сватом і вірили, що він достеменно знає, де влаштовує лігво вовчиця, як танцюють лисиці, де проходять потаємні тропи диких кабанів і лосів, та й взагалі, про що розмовляють між собою звірі й птахи. Примічали погоду: «Якщо цього дня на деревах іній – вродить добре гречка й бульба».

Іменинники сьогодні Георгій, Кирило, Микола.

24 місячний день, Місяць у Стрільці. Меркурій з сьогоднішнього дня починає свій ретроградний рух у петлі. Точка фокусу петлі та періоду ретроградності випадає на 26 лютого — дату нижнього поєднання ретроградного Меркурія з Сонцем. Зв’язки між різноманітними елементами реальності та навколишнім простором перебудовуватимуться доволі інтенсивно і на максимально глибоких рівнях. Зовнішні умови диктуватимуть нам необхідність змін і необхідність оновлень. Що цікавого принесе нам небесний посланець богів Гермес, почавши наближення до Землі? Адже це будуть послання від Сонця — символу Замислу, Центру, чогось головного. Поживемо — побачимо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: -21,8 а найтеплішим у 1974 – +11,1.