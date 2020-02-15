15 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Стрітення; знову святимо воду, йдемо в народ і вчимося мудрості разом із Скорпіоном.

Зустрічаймо Стрітення Господнє! Стрітення входить до 12 головних свят року і завжди відзначається на 40-ий день після Різдва. Зі Стрітенням пов’язана величезна кількість дуже цікавих прикмет. В народі його називали ще Громницями, Зимобором, Встрітенням, Зимовою (Вовчою) Богородицею і з ним пов’язували надії на весну. Вважалося, що в цей день зустрічається зима з літом, тому казали: «На Стрітення жупан з кожухом зустрілися». На честь Стрітення в церквах робили відправи, святили воду й свічки. Побутувало повір’я, що «громниці» (посвячені свічки) вельми помічні від грому. Їх запалювали, щоб «грім хату не підпалив», а також давали в руки тим, хто помирав. Освяченою в цей день водою лікували хворі місця й пристріт. Навіть чумаків, які вирушали в далеку дорогу, скроплювали стрітенською водою, приказуючи: «Боже тобі поможи!» Якщо під вечір на Стрітення потепліло, то вважалося, що літо перемогло, а тому «зима йде туди, де було літо, а літо йде туди, де була зима». Гуцули вірили що на Громниці святий Юрій випробує на чортах свою зброю і чистить її. Цікава прикмета, яка існувала майже в усіх слов’янських народів: на Стрітення не можна було дивитись на сонце. На Стрітення не різали, не шили, не ткали, не кроїли, аби не родилися «мічені» діти. Вагітні не розчісували волосся, аби в майбутніх діток не були подряпані личка. На Поліссі дівчата з цього дня починали «закликати весну», але робили це тихо і ще по домівках.

22 місячний день. Надвечір Місяць перейде до Скорпіона. День мудрості й використання здобутих знань. Час поміркованості й розважливості. Добре засвоюється не тільки їжа, але й знання, швидко набуваються нові навички, приходять нові ідеї та рішення. Варто бути альтруїстом: навчати інших (якщо є чому), передавати власний досвід, просто виявляти щедрість. Період вивчення таємного знання та його використання, але тільки з добрими намірами. Можете дозволити собі розкішний обід або вечерю. Жодних обмежень та лімітів! Ввечері варто бути уважними і обачними на дорогах. Вітається відпочинок у велелюдних місцях.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: -27,3; найтеплішим у 2016 – +11,6.